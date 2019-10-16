新家發現詭異紅眼金人偶 網勸：請高人處理！

2019-10-16 13:10 聯合新聞網 綜合報導



一名網友無意間在新家發現一個寫滿粉色咒文透明盒子，原po急忙詢問網友們該如何處理。圖截自「爆廢公社二館」 分享 facebook 搬新家時若看到遺留下來的物品通常會順手丟掉或還給前屋主，但看到這個你會如何處理？一名網友無意間在新家發現一個寫滿粉色咒文透明盒子，裡面則是有兩顆大眼的金色人偶，模樣相當詭異，原po急忙詢問網友們該如何處理。

一名女網友在「爆廢公社二館」發文，她搬到新家不久後發現一個詭異的透明盒子，盒子上寫滿粉色的咒文，裡面則是個一雙紅色大眼的金色人偶，右邊有三個骰子及互相親吻的小人，左邊則是錢幣及符管，底下則是沾滿已乾枯的膏狀體，看了不禁起雞皮疙瘩，於是原po詢問網友這是什麼以及接下來要如何處理它。

網友紛紛幫忙解惑，有網友解答是泰國陰牌，「燕通、派燙，招偏財的，是陰的沒錯，不過不用害怕，由於不知道供奉方式，所以可以讓供給知道的人就好了，直接丟掉才麻煩」、「泰國陰牌，賭博用居多！不要亂丟、因為妳不知道來源」、也有網友認為「可能是死心塌地女魂膏吧」，沒想到一查，竟有人在販賣。

有網友認為是「死心塌地女魂膏」，沒想到一查，竟有人在販賣。圖截自「爆廢公社二館」 分享 facebook 有網友認為是「死心塌地女魂膏」，沒想到一查，竟有人在販賣。圖截自「爆廢公社二館」 分享 facebook

有網友建議，「別亂丟！這陰牌！給專人處理吧」、「看到就頭暈，請高人處理一下」、「如果不想供奉就跟牌講一下，然後用紅紙包起來，帶到有通往大海的河流丟掉就好，如果海邊比較近，就直接丟海裡就可以了」。

不過也有網友不信邪，認為直接丟掉就好，「本人不信邪，會直接丟到垃圾桶」、「直接丟了，沒差」、「泰國佛牌的東西，但是是假的沒啥用，跟玩具一樣騙人用而已」。