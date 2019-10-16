問商品在哪店員卻狂比手語 她知真相後讚：全聯有愛

2019-10-16 13:26 聯合新聞網 綜合報導



一名網友發現，住家附近的全聯雇用了高比例的身心障礙者，讓她忍不住大讚「全聯有愛」。圖片來源／聯合報系 分享 facebook

連鎖量販店「全聯福利中心」據點多、商品多樣又便宜，是許多人採買的首選地點。近日，一名女大生到全聯購物時還發現，店內雇用了高比例的身心障礙員工，而且個個認真工作、真誠待客，讓她感到相當溫暖。

一名女大生在《Dcard》上po文表示，連假結束返回學校之前，她到住家附近的全聯購買日用品及巧克力蛋糕。在店內採買時原po注意到，全聯店內有許多身心障礙的員工，有裝義肢的、有聽力障礙的、也有沒辦法說話的。

原po回想起某次到同一家全聯購物時，她向其中一位聽障店員詢問商品位置，對方雖然無法清楚地用言語表達，但卻非常熱心地比手語要原po去問其他店員，讓這名女大生相當動容。

原po表示，社會上有很多公司、雇主不願接納這些身心障礙人士，給他們一份工作，雖然她知道法律有相關規範，但這間全聯雇用的身心障礙者應該遠超過規定的比例，讓她覺得溫暖又有愛，「不知道其他地方全聯如何，但我真的在這裡看見滿滿的愛心」。

對此，許多網友也留言表示讚賞，「全聯真的超棒，而且其實找不到東西，他們都會很熱心幫忙」、「很多企業寧願被罰錢也不願雇用身心障礙者的」、「雖然我沒遇到原po所指身體有缺陷的員工，但看到不少稍年長的員工，很努力在為家裡拚搏，很窩心的公司」。