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外送商機盛行搶誰生意？過來人分析：擋到精華區店面房東財路

2019-10-16 10:42聯合新聞網 綜合報導

一名網友認為外送平台興起，精華區商圈店面的房東影響最大，掀起網友熱烈討論。本報資...
一名網友認為外送平台興起，精華區商圈店面的房東影響最大，掀起網友熱烈討論。本報資料照片
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美食外送平台興起，許多人不管是在公司還是在家裡不想出門都會叫外送。一名網友就提問美食外送平台盛行，哪個族群損失最大，他表示因叫外送，客人不要求店面地點及環境，因此認為精華區商圈店面的房東影響最大，此文章一出便掀起網友熱烈討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版提問，「外送擋到誰的財路？」，他表示非「精華區店面房東」莫屬，以前開簡餐店也有外送，所以很清楚外送的量都很大，但由於是個體戶餐飲業廣告打不出去，所以需有個精華區店面做基礎，先吸引來店用餐的散客，若散客在附近上班，就會叫外送，因此精華區或是醒目招牌的店面成為必需品。

如今使用美食外送平台，就不會特別去找精華區店面的餐廳了，只需直接搜尋想吃的食物類型並看圖片比價，因此餐廳地點在哪，便不再重要，甚至連夜市攤販都有外送服務，而身為精華區店面的房東且有兩年簡餐店經驗的原po認為，若還要繼續經營餐飲業只需找棟老透天，在小巷子裡蓋個中央廚房，入手價只要450萬，也不需特別翻修，只要不漏水就好，這樣做生意比起簡餐店店面3000萬，成本低相當多。

他也強調，一整棟透天要經營餐飲業，「一樓做便當、二樓包粽子、三樓煮麵」，一次開三間店面，這時店租方面成本可以大幅壓低，因此持續發展下去，精華店面便會開始被競爭，進而崩潰，不受外送影響的大多是燒烤店、鐵板燒、牛排等高級餐廳，主打店內用的餐廳才能避免被外送競爭。

有網友不同意原po的想法，認為精華店面只會更強，「外送反而提升巷弄蛋白店面出租率」、「這樣聽起來反而是好事，順便壓房價？」、「顧客不一定只看價錢，這個假設不完備，店名還是有很大影響力的」、「這例子不就適用所有網購產業」。

不過也有網友同意原po的想法，「好像有道理」、「換句話說，房產價格、市場規則重新洗牌對吧」、「我信了」。

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