同事給30元代買珍奶稱「一半就好」 他用妙計成功反制

2019-10-15 21:02 聯合新聞網 綜合報導



同事請託幫買珍珠奶茶，卻只給了30元，讓他相當傻眼。示意圖／聯合報系資料照 分享 facebook

好心幫同事跑腿買飲料，卻被討價還價？日前，男網友趁午休時間去買東西，一名同事請他幫忙買杯珍珠奶茶，卻只給了30元，還理直氣壯的說「你跟店員講一半就好」，疑似「硬凹」的行徑也令男網友傻眼，所幸男網友反應機靈，用一招妙計成功反制對方！

男網友在《爆怨公社》發文表示，一天中午他準備出去幫忙買飲料，一名越南籍同事拜託他買珍珠奶茶，卻只掏了30元出來。男網友見狀，尷尬的向同事表示「珍珠奶茶不只30元吧」，不料同事竟臉不紅氣不喘的直言，「你跟店員講一半就好」，讓他超級傻眼。

「一半是吧！」，面對同事的「硬凹」行為，男網友也不是省油的燈，事後將剛好半杯的珍奶交給同事，還貼心的幫同事插好吸管，開玩笑的表示「有一半我先幫你喝掉，這樣是不是就剩30元珍珠奶茶」。男網友之後也發文補充，自己事先將飲料倒了出來，也沒有用到吸管。

機智的反應引來網友讚賞，「傑出的一手」、「這招好像很好用」、「合情合理」，有人則提出不同方法，「只能買到奶茶，珍珠用畫的」、「買鋁箔包的珍珠奶茶，一個10元」，也有網友感嘆物價變化，「小時候的休閒小站，珍珠奶茶25元」、「我買的珍奶最便宜要40」。