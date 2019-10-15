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女子好心發便當給街友 竟因不夠遭台語狂飆謾罵

2019-10-15 19:46聯合新聞網 綜合報導

一名女網友好心發便當給街友，但卻因數量不夠遭街友當場用台語破口大罵。圖擷自爆怨公...
一名女網友好心發便當給街友，但卻因數量不夠遭街友當場用台語破口大罵。圖擷自爆怨公社
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好心發便當街友，竟被用台語飆罵！近日一名女網友在爆怨公社PO文分享自己發便當給街友卻被對方飆罵大小眼，由於要發的人數比預期來的多，有些街友甚至還硬搶2個，導致沒被分配到便當的街友就當場對她破口大罵，讓她難過表示「每次私下做不同公益都很快樂，唯獨這一次感覺我錯了」。

原PO在文中透露，自己過去也曾當過街友，能夠體會那種吃一餐就感激不盡的心情，於是就想著做不同的公益並懷著害怕的心去發便當給街友。日前原PO抱著生病又累的身體，提著一堆很重的東西到台北火車站四周圍查看，心想著自己也是負債之人，是個孤兒，更常常無日無夜的加班到生病，所以只能盡微薄之力將便當發給真正沒吃飯的，只要有抽菸、喝酒、行李很乾淨又好的和旁邊有一堆食物飲料的都不在她發便當的範圍。

隨後原PO便去問那些四周圍沒有東西吃的街友「吃了沒」，甚至還遇到一位已經3天沒吃飯的街友，於是她便統計數量買了鰻魚便當，開始發放後街友們看到便當都紛紛上來搶，有的還硬要拿2個，導致最後不夠發，但這些搶便當的街友都不在她要給的範圍內，其中有6位是原PO特別掛心一定要給的。

就在當下，突然有一位還有食物並看上去身體很硬朗的中年婦女用台語指著原PO大罵「妳就是大小目啦！別人都有我就沒有啦！」這時原PO也感到不好意思的跟對方告知便當都發完了，但下次還會再來發另外2個門，然而對方仍沒有停止謾罵，下秒更有另一名街友加入謾罵，不管怎麼解釋都不聽勸。

這樣的結果讓原PO心灰意冷，她認為由於她的能力真的有限，因此只想幫助真正弱勢的街友「我一直在想，或許我錯了，有些街友就想著不用工作天天睡車站，有得吃又有得睡，一天過一天。」

PO文一出後，立刻掀起大票網友討論，紛紛幫她加油打氣「別想太多，很多並非真正的街友，妳很用心會去注意誰才是需要幫助的人」、「人美心也美」、「可憐之人必有可恨之處，有些人是不能同情的」、「真的很勇敢也很善良」、「不要理他們就好，因為他們用力氣罵只會餓更快」、「有盡到妳的心意就好，別理他們」。

街友便當爆怨公社
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