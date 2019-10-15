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沒坐博愛座也被逼讓座 他怒嗆一句話讓全車瞬間靜默

2019-10-15 16:16聯合新聞網 綜合報導

一位網友搭乘捷運時被逼讓座，PO文抱怨。圖擷自爆怨公社
一位網友搭乘捷運時被逼讓座，PO文抱怨。圖擷自爆怨公社
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搭乘公共交通工具常為了是否該讓座問題引起發關注，尤其是誰能坐博愛座紛爭最多，但現在連一般座位都引來被強迫讓座的爭議。一名男子搭乘捷運時，被一名阿姨強迫要求讓座，告知自己身體不適需要座位，還被指是裝病、說謊，最後男子怒嗆一句話，不僅讓阿姨閉嘴，全車煞時靜默無聲。

一名男網友在爆怨公社》PO文，日前搭乘捷運時，遇到一位阿姨上車後就指責他，看到老人上車為何不讓座，不懂得該敬老尊賢，原PO解釋是真的沒看到，並非故意不無視，但此時阿姨卻再催促他起身讓座，原PO表白身體不適需要座位，無法讓座。

沒想到，這位阿姨竟說「我看你全身好好的你裝什麼裝」，原PO仍耐著性子說明這屬於個人隱私，毋須說明。阿姨卻批評他「你這個年輕人怎麼這麼沒有禮貌，年輕人就那麼會說謊，國家要是每個人都像你一樣台灣沒救了…」，並直逼著原PO說出到底有什麼隱疾，「不說就是你心虛說謊」。

遇到這麼蠻橫的人，原PO再也忍不住了，大聲回嗆「我××太大，牛仔褲被××頂到快破了，現在非常痛…這樣行不行…」。此時，車廂內瞬間安靜，所有人全轉頭看過來，逼人讓座的阿姨也閉嘴不知該回什麼，還好這時捷運車廂內響起「台北車站到了」，原PO趕緊速速下車，心裡還狐疑著，又沒有佔著博愛座，難道是自己的長相看起來好欺負嗎？才會被找麻煩。

貼文一出，網友看到原PO的應對方式紛紛讚「霸氣」，也有人表示「真心覺得在外面擺著臭臉是最好的方法」、或是「直接讓座省麻煩」。但更多網友對原PO的身體特徵更感性趣，紛紛歪樓喊「沒圖沒真相」、「想不到，你和我有相同困擾」、笑問「這是炫耀文嗎？」

讓座捷運博愛座爆怨公社
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