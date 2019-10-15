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少女抱嬰哭借100他暖借3500 後續曝光再引網讚揚

2019-10-15 16:43聯合新聞網 綜合報導

上個月一名網友暖借3500給抱嬰少女，結果近日後續曝光再度引發網友讚揚。圖擷自爆...
上個月一名網友暖借3500給抱嬰少女，結果近日後續曝光再度引發網友讚揚。圖擷自爆怨公社
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上個月一名擔任夾娃娃機台主的男網友在爆怨公社PO文表示，自己在店裡收取娃娃機台的錢時，準備將取到的3500拿去存的路途中，遇到一名抱著嬰兒哭的少女，當時該名少女因為身上沒有半毛錢但剛好孩子又肚子餓了，因此想向該名網友借100元，結果他聽完立刻二話不說將身上的3500全給對方，甚至還買了熱食和牛奶給少女和嬰兒果腹，如此熱心的舉動讓網友紛紛讚揚，而近日該名男網友又再度PO文，為大家更新最新發展，暖心舉動又再次掀起討論。

該名網友在先前的PO文提到，當時他正準備走進超商把3500元存起來時，突然有一名少女開口叫住他，少女抱著嬰兒便哭著說「能不能借我100塊？我身上沒錢，小朋友肚子餓」，原PO聽到立刻答應「妳等等，我去買」，並買了牛奶和便當還把3500的鈔票壓在中間。隨後原PO便在好奇心的驅使下問少女「家人呢？」對方哭著透露男友對她施暴把她趕了出來，父母也因為反對她和男友的戀情，所以吵翻了。

最後熱心的原PO借電話給少女要她打給家人，家人也說會來接她，並直言「人生難免會遇到渣跟低潮，我不是很富有，但我珍惜我所擁有！」沒想到近日原PO又再度PO文分享事件後續，並在文中透露，事發當天的半夜少女父親有打給他向他道謝，並語帶感謝的表示少女知道錯了，也會開始懂事面對她該面對的。

PO文一出後網友紛紛讚賞原PO的善舉「有你的愛心讓她免去危險，真的是位好人」、「好心一定會有好報的」、「有你真好」、「台灣因為有你而美麗」、「你拯救了一段親情」。對於網友的讚美原PO則謙虛回應「不客氣，是大家抬舉了，我只是舉手之勞而已」。

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