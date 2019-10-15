夜市排骨酥6塊150超暴利？網揭原因 「北部人真可憐」

2019-10-15 13:56 聯合新聞網 綜合報導



台灣夜市文化紅到國外，但想品嘗到物美價廉的台灣味，可能還是得要睜大眼睛仔細比較。一名網友抱怨，逛樹林某夜市順手買了一包排骨酥返家，結帳時沒仔細看還沒事，到家一打開超傻眼。紙袋內僅有6塊排骨酥外觀又黑黑的，讓苦主氣到附照片問網友，「這幾塊要150元」？

網友在夜市買了一包排骨酥，打開份量卻讓他傻眼。 圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

網友在臉書爆怨公社發文，說明自己到樹林某花園夜市買了一包X記排骨酥，等到家之後斯開紙袋一數，發現加起來僅有約6塊，而且只有其中一小塊是相對金黃的顏色，其餘都是黑黑焦焦的，一旁還有掉下來的麵衣渣。

有自稱買過相同店家的網友回應，「我老婆還愣了一下，這個份量…」、「完全是吃心痛的⋯百分之90都是骨頭」、「X記排骨酥出名的貴」。雖然價格和份量普遍被網友認為偏貴，但依舊是部份網友的口袋愛店，「真的很貴，但是我覺得好吃」。有網友平反「在板橋湳雅買的X記不至於這麼少」，原po貼文一出，也有人半信半疑，認為有圖不一定就是真相，可能已經被吃過或者是同行抹黑。

價格偏高的原因，有人認為是該地點租金偏高，人事成本增高後只好轉嫁到消費者身上。「那裡的租金超貴的，以前我問過有家賣雞蛋糕的（已經收了），他那小小的位置，一個月就要價10萬，所以當然就反應在材料上」。

該夜市的排骨酥價格掀起議論，另有不少網友聚焦在南北物價，「我們高雄50都比你多欸」、「這價格南部兩大包」、「來東港夜市150讓你吃到牙疼」。各種炫耀留言有人感嘆「看完覺得北部人真可憐」、「中樂透的人吃的，根本暴利」。