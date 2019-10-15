客人指定「95九分滿」加油妹聽了愣住 她一看螢幕秒懂

2019-10-15 10:33 聯合新聞網 綜合報導



有在騎車或開車的人，對於加油應該都不陌生，不過你曾聽過別人加油時的特殊要求嗎？先前曾出現過「1元哥」在1小時內狂加77次油，搞得工讀生快抓狂。近日有網友分享，遇到一位客人要求「95九分滿」，想不到跳停之後，客人還向她確認「好了嗎？」，事後看到螢幕顯示「87」讓她釋懷笑了！

一名網友分享奇特的加油要求。圖為示意圖。 Ingimage 分享 facebook

一位在加油站工作的女網友，在臉書爆怨公社分享趣聞，表示自己遇過要求加九分滿的客人，過程讓她大翻白眼。雖然不能理解何謂九分滿，但她仍照平常一樣的程序替客人加油。直到油箱滿到一定程度時，油槍自動跳停，而這時客人還向她確認「好了嗎？」，她也只能尷尬的說好了，「因為我不知道他的九分滿的定義在哪裡」。結帳前確認金額，機台螢幕顯示的是大大的「87」，讓她笑說「剛好送他這個數字！」。

經過這次事件，她感嘆什麼樣的客人都有「真的無限白眼」。神秘的要求引來網友共鳴，有人說「今天遇到點肉燥飯要去油的」、「之前遇到要加2.67公升因為剛好整數金額」、「很多客人都嘛當店員會通靈」。更有數名網友建議那位車主改用自助加油，如此一來要幾分滿都能自己控制。

另外曾有加油站員工於凌晨2點到3點之間遇上「1元哥」，竟在51分鐘內加了77次，每次只加1元約0.06公升的汽油。雖然是客人操作油槍，但因為是刷卡付費，他仍不時走到刷卡機前催促工讀生「快一點」，搞到值班人員快抓狂。對此主管則回應「加油站是服務業，不會得罪顧客」，並推測可能是為了拿發票。