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4天2死！外送員是承攬還是僱傭制 到底誰來管？

廟會美女禮生胸前大岔 低頭鞠躬吸眾睛

2019-10-14 16:42聯合新聞網 綜合報導

台灣民間舉辦廟會祭典活動時，多會請「禮生」在旁幫忙獻花果，引導儀式進行或是回禮，...
台灣民間舉辦廟會祭典活動時，多會請「禮生」在旁幫忙獻花果，引導儀式進行或是回禮，禮生們會打扮得宛如仙女一般，又有「神的侍女」之稱。圖擷自「黑色豪門-廟會陣頭資訊區」
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台灣民間舉辦廟會祭典活動時，多會請「禮生」在旁幫忙獻花果，引導儀式進行或是回禮，禮生們會打扮得宛如仙女一般，又有「神的侍女」之稱。日前有網友在「黑色豪門-廟會陣頭資訊區」po了一段影片，只見2位身穿深藍色改良式旗袍的禮生分站在神壇兩側，清秀白皙的臉龐、身材婀娜多姿，吸引來往香客注意。但當她們鞠躬行禮時，胸前露出的雪白山巒，更是焦點。網友在看完影片後大呼「好胸」，原po更說「安娜跟虎仔（(指紛爭鬧事)應該很少出現」。

臉書上這段不超過一分鐘的影片中，只見廟會現場2位身穿深藍色改良式旗袍的禮生分站在神壇兩側，她們服裝的顏色典雅，合身剪裁襯托出2人玲瓏有緻的身材，不過服裝最吸睛的地方是超低領口，胸部的淨白肌膚一覽無遺。

每當2位禮生低頭向神明行禮時，胸前波動不已，瞬間吸睛不少，連原PO都說「如果每場廟會都有這樣禮生，安娜跟虎仔應該很少出現」。

網友看完影片紛紛留言表示「恭祝香火鼎盛」、「辛苦了」，有網友說「帶我去看廟會妹仔」、「鞠躬露胸，不是社會基本禮儀嗎？共同創造和諧社會」、「難怪轎都抬走了，弟兄們還在原地不走」，沒想到網友的回應意外引出當事人「臺南舞魅孃」留言回應表示「要感謝我們團長，辛苦的幫我們打扮，教導我們禮儀，謝謝大家喜歡我們的造型」。

近年來廟會找美女當禮生已成多數，而且禮生的待遇不低，通常2小時3500元，比一班舞者高出數倍，有許多show girl因此轉行當禮生。

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