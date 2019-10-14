街友理直氣壯少付10元意麵錢 老闆娘：感覺很差

2019-10-14 16:01 聯合新聞網 綜合報導



示意圖。圖片來源／ingimage 分享 facebook

台南有名麵攤老闆娘發文分享，一位街友來店裡消費兩包意麵，原po見他手中握有錢就表示，兩包意麵30元，不料對方最後只付了20元，並理直氣壯的說，明天會給錢，又不是不給，讓原po直說「感覺很差」。

麵攤老闆娘在「爆怨公社」發文說，一名遊民走向我的檯面，拿了兩包意麵問多少錢，原po見他手裡握有錢則回，「這樣30元。」後來他問，「可以坐在那吃嗎？」原po也大方的回應可以。

就當老闆娘把煮好的麵送上時，對方卻只拿了20元給她，原po向對方表示少了10元，沒想到對方竟理直氣壯的說「明天再拿給妳啦，又不是不會給妳。」

老闆娘表示，並不是想跟對方計較這10元，若問價時，對方就表示自己少10元，也會讓他吃個粗飽再走，每個人都有需要幫忙的時候，不分男女老少，就單純是感覺的問題。

她指出，平時也會買麵給遊民吃，也不是計較那10元，扣除人事成本，和材料費用，兩包30元的麵錢也不多，但別踐踏我們的善心。

而網友則回應，「重點是不夠就直接講，不是用騙的，善良也要用在值得的人身上」、「這真的是感覺問題，不差那零錢，今天你的態度決定別人尊重你的高度」、「這種小本生意根本也沒賺很多，而且真的沒錢可以先說吧！人家對你善心，不代表是必須」。