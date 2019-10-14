訂餐差點出人命？外送員比中指又掐脖攻擊 客：我當時快死了

2019-10-14 14:03 聯合新聞網 綜合報導



外送員對顧客比中指，甚至掐脖子攻擊，讓顧客嚇得半死。外送員示意圖。圖片來源／ingimage 分享 facebook

外送問題層出不窮，有網友指出，日前使用外送平台訂餐，因知道外送員騎過頭，所以善意提醒他，沒想到對方卻口氣不好，又對原po比中指，甚至掐脖子攻擊，讓原po氣得報警處理，直呼自己當時快死掉了。

臉書「靠北ubereats」發出一篇貼文指出，有網友使用外送平台訂餐，因知外送員騎過頭，所以特別提醒他，卻遭對方口氣不好的回，「你知道你定位定錯我可以拒送你知道嗎！」

但原po則回，「我本身也是外送員，我也遇過定位系統出錯地址打對我也是照送，外送不是要看地址嗎？它系統定位常常出錯，那是系統問題，不是我的問題。」最後，外送員對原po比了中指後，就騎車離開，讓原po當場傻眼。

不久，外送員又騎車回原po的家門口，甩掉安全帽箭步向前，用右手掐住原po的脖子，並撞上後方的鐵門，原po表示，「那瞬間我只感覺我要死掉了完全不能呼吸」，之後對方見他快不行，才放手。

當時，原po大喊要報警處理，對方竟回，「要報警去報啊反正我不差這一條，你叫XX是吧，小心點」。

原po表示，因自己也是外送員，知道訂餐系統的定位時常不準確，因此在訂餐時，會再三檢查地址是否有誤，若外送員騎過頭也會貼心告訴對方，並在取餐後向他說，「謝謝，辛苦了，騎車小心。」

原po強調，若此事是因自己地址打錯而造成，那應該道歉，但有時系統定位不到，也不能全責怪於他。

此文一出，網友直呼，「外送員情緒管理有問題！支持提告」、「導航定位常常都不準，然後你又提醒他了，這樣還發飆，傻眼」、「這個一定要告啊！不然以後叫外送的不就還要擔心人身安全」