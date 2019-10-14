遊覽車司機超狂停法他怕翻車 網虧：物理老師哭暈

2019-10-14 12:24 聯合新聞網 綜合報導



遊覽車車尾懸空，網友怕翻車。圖片來源／ 爆怨公社 分享 facebook

一名網友分享他拍到的照片，有兩台遊覽車停於高處的停車場邊界外，且車尾懸於空中，他擔心若後座乘客先上車，恐失衡翻覆，變成大型翹翹板。留言中有網友則回，支點是在輪子上，不會有失衡問題，並虧原po的物理老師哭暈。

有網友在臉書社團「爆怨公社」貼出一張照片寫道，「遊覽車司機很猛！」該名網友指出，經過嘉義一處停車場時，看見位在高處的停車場有兩台遊覽車停超出停車邊界外，且周圍並沒有任何的圍欄保護，從底下往上看，車尾完全懸空，看起來相當危險。

原po推測，兩台遊覽車這樣的停法，後座乘客應該不能先上車，否則就變成大型翹翹板，造成重量失衡而翻覆。

文章一出，網友留言說，「第一次看到這樣停，感覺技術不錯+膽量很大」、「這司機是把遊覽車當小客車停嗎」、「技術真好，位置算的很準」、「看起來真的很可怕耶」。

不過，也有不少專業網友指出，很多司機都會這樣停車，而且後輪是有在道路上的，另外，遊覽車的支點是在輪子上，所以不會有重量失衡翻覆的問題，並虧原po，「你的物理老師哭暈在廁所」，讓原po回應，「大家不好意思！我講的翹翹板是比較誇張的說法啦！不要再Q我物理老濕了！我對不起他！」