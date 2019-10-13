娶烏克蘭老婆好幸福？台男曬擁吻照放閃：真的很爽

2019-10-13 19:01 香港01 記者卡洛兒／報導



一名網友更分享金髮老婆的照片，大讚烏克蘭老婆很體貼。圖翻攝自PTT 分享 facebook

男生有想過娶烏克蘭美女做老婆嗎？日前網路熱傳一段烏克蘭街訪片段，當地受訪女生對另一半月薪要求僅為1000美元（約新台幣3萬元），更視男人為一家之主，令不少男網友問「娶烏克蘭老婆真的非常爽嗎？」。一名網友更分享金髮老婆的照片，大讚烏克蘭老婆很體貼，絕對是賢妻良母，讓一票網友非常羨慕。

有網友日前在PTT發文，指「有沒有娶烏克蘭老婆真的非常爽的？」並上傳一段YouTuber在烏克蘭基輔的街訪，問及當地女生擇偶條件，對於男伴的月薪平均只要求約1000美元（約新台幣3萬元），並一致認為家務應由女生負責，男人是一家之主，更指很多烏克蘭女生都對華人男性有好感，甚至努力學習中文。

貼文引起熱議，更釣出一個自稱娶了烏克蘭老婆的男網友親自回應：「我覺得蠻爽的！」他指烏克蘭、俄羅斯等國家的美女比例較高，但長相普通的女生還是頗多，亦蠻主動的，他自己一年要去3至4次俄羅斯，就被搭訕過無數次，可能是因整個地區的女性比例高於男性。

他在貼文中分享了可愛女兒的照片，及與金髮老婆親密合照，大讚對方很體貼，不但在台灣上課努力學中文，下課就回家陪小孩，「每個月還做作帳給我，多給的還會要我存起來不要跟她說，她怕亂花」，大批男網友看過後無不羨慕，更大讚原po老婆身材火辣，混血女兒也很可愛，笑言「女兒我先訂下來」、「岳父大人好」。

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