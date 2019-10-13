又見台女盤腿坐手推車！網怒轟：輪軸會爆掉

2019-10-13 16:01 香港01 記者安祖娜／報導



日前有網友分享相片，指到COSTCO（好市多）購物時看到一名長髮美女坐在手推車內，由男友推着購物，貼文引起網友熱議，有人認為女子「公主病」發作，嘲笑她坐的是大型輪椅，也有人認為那只是熱戀情侶的情趣，並無不妥。但近日又有人在超市內發現類似情況，不過坐在手推車內的女子擁有重量級身型，令大批網友紛紛傻眼，直呼「很想知道她是如何爬進去的」。

成年顧客是否能坐進超市手推車成為最近網路的熱門話題，有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出相片，可見背景再次是COSTCO，一名年輕男子與其他顧客一樣推着購物車，但車內並不是放着貨品，而是他的重量級女友，讓原po無奈地說：「可以不要這樣嗎？」

照片可見，身穿粉紅色T恤及短褲的女子盤腿坐於手推車內，由於她的身型具一定份量，車內已沒有位置可放貨品，不過兩人似乎沒有理會，繼續甜蜜地購物。

照片再次引來網友熱議，不少人狠批女子身型較大，負重會損耗手推車，「推車不牢固，行動不便可以去租台輪椅」、「算不算惡意破壞啊」、「東西都沒位置放了吧」、「我蠻擔心車子的輪軸會爆掉的」。

更多網友卻「放錯重點」，笑指很想知道該名女子是如何能坐進車內，「我比較好奇她是怎麼進去的」、「是有人抱她還是自己爬的」、「沒有翻車嗎」、「下來難度系數高了」。

一名身型較大的女子盤腿坐於手推車內。圖翻攝自爆廢公社 分享 facebook

日前也有一名長髮美女坐在手推車內，由男友推著購物。圖翻攝自爆廢公社 分享 facebook

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