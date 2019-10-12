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成功嶺「最速傳說」載客摔田中 阿兵哥驚喊：出事了啦

2019-10-12 18:53聯合新聞網 綜合報導

一名小黃運將載客想抄小路，竟失手將車子開進稻田裡，事後車內的阿兵哥無奈地說「這要...
一名小黃運將載客想抄小路，竟失手將車子開進稻田裡，事後車內的阿兵哥無奈地說「這要回報嗎...」。圖／翻攝自爆料公社
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日前台中成功嶺有4名阿兵哥，搭計程車前往高鐵站，沒想到運將途中想抄小路，竟失手將車子開進稻田裡，嚇得車內的阿兵哥連喊「出事了啦～阿北」。有眼尖網友也發現，這名司機是當地傳說中的「成功嶺車神」，號稱15分鐘的路程，能縮短為5分鐘抵達！

近日臉書社團「爆料公社」瘋傳一段影片，從坐在副駕駛座的阿兵哥角度來看，小黃運將為了抄捷徑趕路，將車開進田間產業道路，阿兵哥一開始還驚呼「這個要我開，我真的不敢開啊！」沒想到話才剛說完，整台車就栽進稻田中，阿兵哥驚慌大喊「出事了啦～阿北」，運將則淡定回說「怎麼會這樣...」。

事後網友將影片上傳到網路，還附上和田中側翻的計程車合照，無奈地說「這要回報嗎？」。據了解，車上有4位阿兵哥剛從台中成功嶺放假，疑似搭計程車去高鐵，準備要返家，未料運將把車開進產業道路，一不小心摔進田中央。

有眼尖網友指出，這位小黃運將叫「阿喜」，在當地號稱「成功嶺車神」，有網友也分享搭這台「趕路車」的經驗，表示阿喜哥能將原本15分鐘的路程，縮短為5分鐘抵達，更有人直呼「沒搭過他的車，別說到成功嶺當過兵」。

影片曝光後，引發熱烈討論。不少網友笑翻「各位阿兵哥，田中到了」、「我在成功嶺時真的也坐過他的車~只覺得危險！」、「老司機擅長走水路」、「阿伯.....是台中不是田中啦！！」

坐在副駕駛的阿兵哥全程紀錄了這場田中驚險記。圖／翻攝自爆料公社
坐在副駕駛的阿兵哥全程紀錄了這場田中驚險記。圖／翻攝自爆料公社
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▼成功嶺最速傳說殞落了？一起來看看影片吧

https://web.bc3ts.com/post/2553537

計程車運將爆料公社

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