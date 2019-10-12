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連假最塞的一天！今天國5北上堵到半夜 明天九路段同樣塞爆

影／蔡英文：不缺電已經是不爭的事實

「房間給其他人了！」 訂連假民宿被突然換房傻眼：品質差超多

2019-10-12 10:44聯合新聞網 綜合報導

網友原本要住的房型。 圖／Hotels.com
網友原本要住的房型。 圖／Hotels.com
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一名女網友在一個月前訂了雙十連假花蓮民宿，但卻在10日要入住的早上接到老闆娘電話，因為隔壁住一群被反應很吵的人，問她們是否要換房，但接受換房的她們當天晚上被帶到另一間房時瞬間傻眼「品質差超多」，而老闆娘卻態度大轉變，一副打算安置就走人的態度，讓女網友相當不滿。

女網友在臉書《爆料公社》發文抱怨，一個月前預訂了10月10日的花蓮民宿，在入住當天的早上接到民宿老闆娘的電話，表示要入住的房間隔壁昨天剛好住了一群被其他房客反應很吵的人，因為他們要連住兩天，問原PO是否要換住附近的另一間房，以為是老闆娘善解人意就不為難的答應了。

但是當晚到房間後她們整個傻眼，因為和原本預定的房間「品質差超多」，但老闆娘的態度卻大轉變，一副要她們將就一下的態度，打算安置以後就要走人，原PO表示給要給老闆娘兩種選擇，一是讓她們回原本房間睡，其他就不計較，二就是退1000元住這間什麼都沒有的陋室。

結果民宿老闆娘將她們換到差很多的房間。 圖／爆料公社
結果民宿老闆娘將她們換到差很多的房間。 圖／爆料公社
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結果老闆娘直接拒絕，表示原本房間已經給其他人睡了，原PO氣得表示，自己一個月前就預訂房間，憑什麼要讓給很吵的人繼續吵，懷疑是老闆娘用高價把房間轉賣，因為是連假，花蓮市完全沒有其他空房間，不然就是一晚8-10萬不符合預算的房間「整個晚上的心情全都被毀了」，而房間隔音很差，晚上也睡不好，直到凌晨外出買耳塞才圖了個清淨。

網友看到也紛紛回應「你住到賭神的銷魂別墅嗎⋯⋯這種一晚1000我都要考慮了！」、「會不會其實本來就沒有很好的那間，從頭到尾就是這一間，一切都是話術！」、「第二間的房價我覺得只值500！說不定原來那間也根本不是圖片的樣子」、「其實你可以打電話給hotel 跟它們客訴，如果客訴成功，你接下來就可以跟各大訂房網客訴同樣的事情，當下報警也是可以的！」

民宿連假訂房

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