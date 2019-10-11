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誰才是媽媽？超正母女3人合照再瘋傳 一票網友猜錯

2019-10-11 21:04香港01 記者謝茜嘉／報導

凍齡明星大家也見得多，但原來大家身邊亦可能存在不少凍齡美女！最近有張三母女合照舊圖再度網上瘋傳，相中3人擁長腿、尖臉等一貫的美女特徵，引發廣大網友猜誰是媽媽，許多人更直呼難以分辨，最後答案揭曉時，讓不少網友大感崩潰，「天啊，根本是逆天吧」、「肯定是錯的，明明拿着相機那位才是媽媽」。

最近有網友在臉書社團「爆廢公社」上傳相片，表示叫網友猜測相片的三母女中，到底誰是媽媽。相片中可見，3位美女斯文地坐在一起，大家的樣子亦頗為相似，看似年紀亦不是相差太遠。

不少網民表示果然很難分辨，「她們是三姊妹吧」、「其實全都是媽媽」。最後答案揭曉，原來真正的媽媽是右邊全黑打扮的那位，而左邊是姐姐，中間是妹妹。

雖然後來有網友發現其實合照是數年的舊圖再被人瘋傳，但仍有大批網友得悉真相時亦大呼難以置信，「我看不透了」、「完全是凍齡美女，太誇張了吧」、「到底媽媽是吃什麼來保持美貌」。

更有男網友笑說要認識她們，「其實誰是媽媽不重要，我全都要了」、「大家好，我是她們3個的老公」、「如果伯母是單身的，我也不介意」。

最近有一張天菜級三母女合照舊圖，再度網上瘋傳。圖翻攝自爆廢公社
最近有一張天菜級三母女合照舊圖，再度網上瘋傳。圖翻攝自爆廢公社
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最後答案揭曉，原來真正的媽媽是右邊全黑打扮的那位。圖翻攝自爆廢公社
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文章授權轉載自《香港01》

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