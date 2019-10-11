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男客人僅穿內褲開門 說了3個字嚇壞女外送員

2019-10-11 16:15聯合新聞網 綜合報導

一名女外送員送餐給男客人時，對方僅穿一條內褲開門，還要頻頻要她直接將餐點拿進屋內...
一名女外送員送餐給男客人時，對方僅穿一條內褲開門，還要頻頻要她直接將餐點拿進屋內放，讓她害怕對方有企圖。 圖／聯合報系資料照片
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外送服務正夯，不管男女老少，許多人都想要投入外送行列來賺取外快，一名女性外送員在臉書上發文抱怨工作時遇到的恐怖經驗，她說昨天（10日）送餐給客人時，對方開門後不直接拿取，反而頻頻要她將餐點送進房裡，等到進去後客人又要她再拿進去客廳放，讓這名女外送員擔心對方有什麼企圖，嚇得拿完錢後趕緊離開。她希望公司的制度能改變一下，不要讓女外送員送上樓。

原PO在臉書「靠北熊貓」寫道昨天下午送餐給客人，抵達時對方僅穿著一條內褲出來開門，但卻沒有拿取餐點和付錢，反而轉身走進屋內，並且對她喊說「進來啊」，一開始原PO有點懷疑，但過了一會男客人又走出來說「進來啊」，她只好鼓起勇氣進去屋內。

等到進去後男子又要她進去把餐點放客廳桌上，但客廳右邊就是一張雙人床，原PO看了相當害怕，擔心再進去會遭不測，於是直接告訴對方請他自己拿，然後拿完錢後嚇得趕緊逃離。她事後表示自己不是不想送上樓，只是很怕萬一發生事情該怎麼辦？

網友看了也替原PO捏了一把冷汗，「這個真的是隱憂」、「不進校園跟住宅是外送準則不是嗎？行前教學不是都有，到府是只到大門啊，公寓大廈的大門就是警衛室大門啊」、「不用進去別人家啊，只要到門口就好，上樓這個反而很奇怪。最近遇到一些客人還一直問我們說是不是規定不能送上樓，就知道又有人在作怪了」。

也有其他外送員給予建議，「女生真的要保護好自己，我們外送員跟公司只是承攬契約，公司只會『協助』妳，報案提告完全只能靠自己，這情況希望妳情願回報派單，花的時間少賺一單也不要多了一輩子的陰影」、「下次回覆『公司規定只能送至門外』，如果他不來拿。直接回報派單『客人拒收』，把原因回覆派單」、「公司有說要送到指定樓層 但只有到家門口，不能送進去…下次可以這樣回」。

美食外送

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