不顧人來人往 正妹在台北東區騎樓下脫褲上大號

2019-10-11 15:04 聯合新聞網 綜合報導



一名正妹竟然在台北東區街頭脫褲當街便溺，影片被拍下讓網友直呼太噁心。 圖／翻攝自爆料公社 分享 facebook 人有三急，但在外面隨地便溺還是很件很骯髒的事，一名女網友在臉書「爆料公社」PO出一段影片，有個正妹不顧街上人來人往，竟然在台北東區街頭的一處騎樓脫褲上大號，上完後還若無其事地走人，過程全被騎樓的監視器給拍下，讓PO網的女網友看了覺得很不可思議。

從監視器拍下的影片看到，一名穿著外套、牛仔褲，長髮及肩、長相清秀的正妹，手上拿著食物和冰淇淋，就在一處騎樓蹲了下來，旁邊的店面疑似沒有店家進駐營業，加上她利用變電箱作掩護，就這麼大剌剌地脫褲上大號。

雖然有變電箱當掩護，但其實旁邊並沒有其他遮蔽物，她頂多利用外套下擺遮掩，不過路上不時有行人走過，正妹的行為還是很容易被發現，但她卻不以為意，一臉若無其事的邊「方便」邊吃東西。當她上完後一起身，地上就多了一塊黑色的排泄物，她輕鬆地穿起褲子，繼續吃著手上的食物，然後再把垃圾隨手往旁邊變電箱一扔，拍拍屁股走人。

PO網的女網友看不下去，在臉書上寫道「人來人往的台北東區⋯正妹隨地撇條⋯」，後面還標註「隨地大小便，拜託請肉搜」。其他網友看了也覺得難以置信，「太噁心了」、「那麼亮整個不怕被人看到嗎？」、「拉完還可以繼續吃甜筒，我也是醉了」、「原本以為會是個小朋友！沒想到竟然是個成人！廁所這麼難找嗎？」、「不擦屁股嗎？」、「人看起來還不錯，怎麼做這種事」。