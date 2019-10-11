擋泥板壞掉肇事者留電話允賠償 她回撥竟是空號

2019-10-11 12:53 聯合新聞網 綜合報導



一名正妹網友的機車擋泥板被人弄壞，對方留紙條和電話答應賠償，但回撥後竟然是空號。 圖／翻攝自「爆怨公社」 分享 facebook 一名女網友昨天（10日）發現機車上頭夾了一張紙條，原來是機車擋泥板被A到壞掉了，肇事者寫了紙條表達歉意，並且留下電話號碼表示自己願意賠償，沒想到女網友電話打過去後竟然是空號，讓她原本對對方的好感度瞬間消失。

這名女網友在臉書「爆怨公社」PO文寫道昨天看到機車上的紙條才知道擋泥板壞了，紙條上寫著「不好意思，把你的車尾A壞了，請連絡我一定照價賠償，09XX XXX 708」，原PO心想這名留紙條的人還蠻有誠意的，再加上維修費沒有多少錢，因此她想致電給對方表示由自己負擔就好，沒想到電話撥過去竟然是空號！讓原PO很傻眼，瞬間火氣上來了，對對方的好感度也消失了。

原PO事後再發文表示除了末三碼「708」是空號以外，也照著其他網友的建議打了「108」、「208」，但「208」也是空號，而「108」號碼的主人則表示沒有去弄壞原PO的車子。原PO也拜託大家不要再打給「108」手機號碼的主人，以免造成對方的困擾。

有網友驚嘆這手法很高招，「這招高明，可能影象也被洗掉了」、「這招狂，我也遇過一個撞我的女人，那天下雨撞了我後，她也有留電話，說趕著上班所以留下電話，但少一個號碼」、「108現在應該很不爽」、「個人覺得可能撞到當下有人看到，所以只能留紙條給人看的」。也有人幫忙緩頰的說「或許寫錯了，不然他根本不用寫這些話，反正您都打算自己負擔了，就當是一場誤會，讓您還是維持在社會還是有好心人的想法裡，會讓自己快樂點」、「寫錯或打錯吧，如果要閃躲，何必無聊還留紙條」。

不過也有網友看了原PO照片後開玩笑地想搭訕「我代替這個人跟妳道歉，我留我的給妳」、「是我留錯電話…麻煩小姐姐把你號碼給我好嗎？」、「請問妳車在哪？我想去A妳的擋泥板，我肯定留真電話給妳，麻煩打過來留號碼給我」。