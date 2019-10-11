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沒穿內衣遇怪叔叔性騷擾 網：誰搭訕會這樣問啊？

2019-10-11 12:03聯合新聞網 綜合報導

一名女網友貼文寫道搭火車準備返鄉時，竟遇到怪叔叔性騷擾，讓她很火大。照片為示意圖...
一名女網友貼文寫道搭火車準備返鄉時，竟遇到怪叔叔性騷擾，讓她很火大。照片為示意圖。 圖／ingimage
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昨天（10日）是國慶連假的第一天，許多外地遊子都返鄉過節，一名女網友在《Dcard》貼文表示昨天搭火車準備回家時，竟然遇到怪叔叔性騷擾，不僅問她有沒有穿內衣，還問缺不缺錢，讓女網友氣得怒斥他離開。她說自己想穿什麼或者穿多辣都是她的自由，只要沒有違法就好，為何得因為自己的穿著就要被性騷擾？貼文也引來其他網友的議論。

這名女網友說昨天在左營站準備搭火車時，突然一名陌生大叔拍她的肩膀並且問說「小姐，妳是不是沒有穿內衣？」讓她頓時間愣住，但隨後還是很有禮貌的回覆「對！」沒想到這名大叔竟然開始一連串的問話，「妳是高中生嗎？可以認識一下嗎？妳在等人嗎？方便給我賴（LINE）？」女網友都一一的拒絕並且趕緊離開。

這名大叔仍然不死心，見女網友離開竟然還跟了上去，然後又是一堆問題「缺不缺錢？為什麼沒穿內衣？」還說社會上有很多壞人要小心點，讓女網友聽了快要翻白眼，心想「你看起來就是那個壞人，我的確是要小心你」。最後忍受不了對方的糾纏，她怒嗆對方「你不要再過來了！」這名男子才只好摸摸鼻子離開。

女網友在文末寫道自己有穿服裝的自由，想穿多辣就多辣，只要沒有露三點、沒有違法就好，假如因為自己穿著很辣而遭到侵犯，那是對方的錯，不是自己的問題。她說「我知道現在還是有很多人會說『阿就你先穿那樣的怪誰？』我想說的是，可是這是我的服裝自由欸，不懂為什麼要檢討被害人」。

許多網友也力挺原PO的觀點，「女人就是累，沒穿內衣還必須要跟陌生人解釋那麼多」、「那個大叔根本變態，而且他眼睛怎麼長得？可以一眼看出誰沒穿內衣也是厲害」、「好噁心喔」、「那個大叔是看的多仔細啊？好變態」、「這是變態吧？誰會去問人家有沒有穿內衣啊？」不過也有少數網友持不同意見，「不穿就不要介意被看吧，妳有不穿走在街上的自由，別人也有看妳或跟妳搭訕的自由」、「但是沒穿有時候有點妨礙觀感欸」。

Dcard

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