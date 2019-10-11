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為一張照片走火入魔！真人開箱 特種行業全裸上陣...

長髮正妹逛好市多坐手推車 與男開心挑商品引論戰

2019-10-11 09:55聯合新聞網 綜合報導

有民眾在逛美式賣場時，看到一名年輕女孩坐在手推車裡，男友則在後面推著。 圖／翻攝...
有民眾在逛美式賣場時，看到一名年輕女孩坐在手推車裡，男友則在後面推著。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
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許多人到大賣場購物一定都會使用手推車來放置要買的物品，而各家的大賣場大小不同，以知名美式賣場「好市多」為例，手推車就比其他家賣場大了許多，或許是因為如此，很常見到會有消費者大剌剌地直接坐在上面。一名女網友在臉書上貼出一張照片，表示在逛好市多時看到一對男女推著手推車在購物，但女子卻盤腿坐在裡面，疑似她的男友則在後面推著，讓她看了無奈的諷刺說「這台輪椅會不會太大台了？」

原PO昨天（10日）在臉書「爆廢公社二館」PO出去大賣場拍到的照片，她看到一對可能是小情侶的男女在挑選想要買的物品，但男子推著手推車，女孩卻不顧旁人眼光，直接坐在裡面。從照片裡可看到這名身材嬌小、長相甜美還留著長髮的女孩，穿著白色露肩上衣和短褲，大剌剌地盤腿坐在手推車裡面，而車裡還放著其他準備要買的商品，行徑誇張讓原PO看了直搖頭，忍不住PO文寫道「我可以理解行動不方便的感覺！但是⋯這台輪椅會不會太大台了！」

照片一出引來網友兩極看法，有人痛批這樣的行為實在不妥，「以為在演偶像劇？」、「可能公主癌吧」、「連走路都不會？」、「沒素質沒公德心」、「推車是拿來放商品，不是放人」、「基本上購物車的承重能力只有50公斤，如果一個人坐進去，很容易造成購物車的損壞。因為你們的浪漫，加速人家物品的壽命減少，想來也不會負責賠償吧？而且拿來裝商品的東西，這樣真的也不衛生。」

不過也有網友覺得坐在手推車裡沒這麼嚴重，「好笑了，一堆罵的，這怎了嗎？這礙著你們了嗎？賣場沒講話，你們在喊什麼熱？」、「小情侶恩愛的方式，不認同就當鍵盤酸民。他們這麼做能改變你的人生嗎？笑笑看過就好了」、「在國外很正常，在台灣被罵翻。我自己是不會看到也不會說什麼」、「覺得講坐輪椅有點過分」。

好市多

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