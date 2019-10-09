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撿到走失雞直接下蛋又孵卵 原PO：當我家月子中心！

2019-10-09 18:56聯合新聞網 綜合報導

在自家門口撿到一隻走失的雞，沒想到牠直接在籃子中下蛋。圖擷自爆廢公社公開版
在自家門口撿到一隻走失的雞，沒想到牠直接在籃子中下蛋。圖擷自爆廢公社公開版
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「雞」不可失！一名網友分享日前在自家門口撿到一隻走失的雞，為了讓牠不要亂跑，於是把牠安置在塑膠籃裡，沒想到這隻雞直接把它當成產房，在裡面下蛋，下完蛋後更一屁股坐下就開始孵蛋，讓原PO哭笑不得表示「你當我家是月子中心喔！」

近日一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，一大早在自己家門口撿到一隻雞，不料沒過多久這隻雞竟然開始下蛋，原PO表示，「好吧，下蛋就下蛋，但這位太太竟然一屁股坐下來開始孵蛋」，這隻雞的爆笑行徑，讓原PO在貼文中提到「你當我家是月子中心喔！」

文章一出引起許多網友關心這位「剛生產完的媽媽」表示，「拜託好好照顧人家，找個好月婆，女人生孩子很辛苦」、「要記得煮個麻油雞給她補一下」、「原來…牠是準備去妳家待產做月子啦」、「她只是來你家借宿一下，既然孩子都生下來了，你就好人做到底，把孩子的爹也找來一起住吧」。

也有許多人建議原PO將這隻雞收編，「養起來，成為雞農大王的第一步」、「收編吧，她每天下一顆新鮮蛋，譲你補充體力，值得」、「雞界棄婦…牠是感謝你收留她，準備生一堆孩子報答妳」、「恭喜，如果該蛋有成功受精的話，21天後你就可以當阿嬤了」。

沒想到牠下完蛋後，更直接坐下開始孵蛋。圖擷自爆廢公社公開版
沒想到牠下完蛋後，更直接坐下開始孵蛋。圖擷自爆廢公社公開版
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月子中心爆廢公社

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