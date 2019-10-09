冰箱驚見青蛙還被狂媽拿來煮粥 網友崩潰喊「母湯」

2019-10-09 16:06 聯合新聞網 綜合報導



家中冰箱意外發現冷凍青蛙，隔天更意外把牠吃下肚。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

在冰箱中看到冷凍蔬菜、冷凍豬肉應該都不會感到意外，但如果在冰箱裡看到的是冷凍青蛙，那應該會被嚇壞。一名網友發文表示，在家裡冰箱發現一隻冷凍青蛙，一問之下才知道是媽媽路邊撿來的，但更驚人的是，這隻青蛙竟然成為他隔天的午餐，讓網友直呼，「媽媽母湯！」

近日一名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，晚上翻冷凍庫時，看到一小包黑色的東西，沒想到打開一看竟然是一隻野生青蛙，讓他瞬間發出高八度的少女尖叫聲，並把青蛙丟了出去，原PO媽媽聽到了聲響，馬上衝進廚房查看。原PO崩潰詢問冰箱怎麼有這種東西，媽媽卻不以為意表示，「前幾天回家路邊看到就抓起來了」。

隔天中午原PO買完菜回家時，發現媽媽已經煮好了一鍋粥，他也不疑有他的吃了，但在吃到一半時，他詢問昨天那隻青蛙怎麼處理，媽媽卻回，「我早上退冰之後拿來煮粥了」，讓原PO當場崩潰，並在貼文中留下「嘔…」。

文章一出引起網友熱烈留言表示，「你媽好猛」、「你媽好帥…」、「媽媽無極限」、「媽媽母湯」，也有許多網友崩潰的說，如果遇到一定也會高八度尖叫，那陣子不吃可疑的肉、小時候外婆煮田雞麵，但小朋友們寧願餓也不敢吃，更有人在留言直呼「完全無法！」

也有許多網友建議，野生的可能有許多寄生蟲，建議不要亂吃，也有人提到，「照片看起來很像蟾蜍，不過吃了粥沒叫救護車，應該是青蛙無誤」、「青蛙是真的蠻好吃的，但野生的…真的需要勇氣」、「確定是無毒青蛙，不要吃到癩蝦蟆」。