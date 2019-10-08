親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
農地工廠問題多
斷橋事件續延燒
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

不喜歡韓國瑜？ 趙少康節目中吐出真正原因

懷孕8週禁墮胎？女性自主權開倒車的公投提案

公德心呢？超商吃完食物瓶罐成垃圾山！網論戰：家庭教育失敗

2019-10-08 20:43香港01 記者謝茜嘉／報導

樓主表示於台中彰化縣的花壇國小附近光顧便利店，發現休息區一桌子上全都是垃圾。（f...
樓主表示於台中彰化縣的花壇國小附近光顧便利店，發現休息區一桌子上全都是垃圾。（fb「花壇人俱樂部」圖片）
分享
自己垃圾自己處理是常識吧？不過台灣就有網民近日發現學校附近的一間便利店，有人於休息區吃東西後，弄得一桌子上都是垃圾，但他們完全沒有想着要扔掉，反而直接離去，令樓主感到匪夷所思。不少網民批評行為毫無公德心，「家庭教育失敗」、「現在的小孩大多數都這樣嘛」。

樓主於facebook群組「花壇人俱樂部」上載相片，表示於台中彰化縣的花壇國小附近光顧便利店，發現休息區一桌子上全都是垃圾，相中可見，有膠袋、喝後的膠樽、紙盒等散在桌子上，沒人來處理非常混亂。

樓主稱平常都是學生光顧這間便利店，估計是他們放學後吃東西，但沒有主動處理留下來的垃圾便離去了。他不禁大呻：「年輕人吃一吃都這樣。」網民亦表示如果真的是學生所為，也是父母身教的失敗，「太過份了吧」、「家庭教育也太失敗了」、「有怎樣的父母就有怎樣的孩子」、「迫着店員善後，有沒有同理心」。

他們亦指是無論大人或是小朋友，亦應要切身考慮下一手使用桌子的感受，「如果我是使用者，也覺得很難過啊」。部份網民更直言曾目擊小學生只一次懶理垃圾而直接離開，認為當家長亦有責任提醒及教導何為公德心，「父母身教很重要」。

不過亦有網民表示不能認定必是學生不負責任，「其實其他便利店也見不少」、「不用一竿子打翻，不是只有年輕人會這樣」。

延伸閱讀：

【禁蒙面法】旺角燈號失靈熱心男代警指揮　觸動途人最少5人加入

【十一黃金周】內地旅客七日跌逾一半僅67萬　創九年新低

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

待業期先當外送員賺錢殺時間？當心這點賠光積蓄

2019-10-08 13:44

影／沒鑽到「媽祖轎底」保平安阿姨哀嘆 家人秒抬桌幫圓夢網笑歪

2019-10-08 12:00

30歲弟將洗車用抹布海綿丟洗衣機 哥怒斥：腦子進水嗎

2019-10-07 19:21

她沒吃飯拿包裹 管理員酸：年輕人都睡到那麼晚

2019-10-07 17:19

逢甲夜市糖葫蘆天價貴？ 巨無霸草莓一串299元

2019-10-07 10:28

Uber Eats折70元券網喊好用 他連用4單被鎖帳號

2019-10-07 10:24

女星超美寫真穩坐銷量冠軍 見面會本尊現「大媽臉」網驚根本照騙

2019-10-06 20:00

媽帶身障兒檢查遇2魔人 阿伯白目「小孩好可憐」

2019-10-05 15:35

好友借車後一看油箱竟見底 她怒吼「沒下次了」

2019-10-05 11:14

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00
看更多

熱門文章

長榮空姐1年上154天班遭資遣 法官問可轉地勤？

2019-10-08 08:51

獨／連千毅引警大掃黑 槍沒地方藏只好拆解雙Ｂ

2019-10-08 11:51

影／驚悚影片曝光 鶯歌嚴重車禍年邁母子雙亡

2019-10-08 14:32

南方澳新橋10天內提計畫 蘇花改團隊接手、造價5.2億

2019-10-08 13:05

台南某高工聽障生遭同儕「巴頭」鄉民怒 校：非霸凌

2019-10-08 16:34

台65泰山路段7輛車連環追撞 漏油冒煙消防急灑水降溫

2019-10-08 17:03

拆農地工廠 農委會球踢地方、經部

2019-10-07 23:40

待業期先當外送員賺錢殺時間？當心這點賠光積蓄

2019-10-08 13:44

地震倒塌奪14命 雲門翠堤大樓建商、營造商各判刑5年

2019-10-08 17:36

世界最長單塔斜張橋安全否 公總：淡江大橋將無線監測

2019-10-08 11:39

百多名警力強勢臨檢 韓國瑜：民眾居住安全才是最重要

2019-10-07 23:35

在火車撿到悠遊卡拿去消費189元 要花2萬才換得緩起訴

2019-10-08 14:02

演員高盟傑吸安甫判刑 又犯「更大條」販毒被羈押

2019-10-08 15:48

高醫休學生埋伏停車場打人 2學生受傷

2019-10-08 13:19

高市交警科技執法中心成立 超速吃罰單多了百倍

2019-10-08 11:29

國道三鶯交流道出口嚴重車禍 2人命危

2019-10-08 12:51

與遺體同班機怕怕的？航空業網友解答：反而安心

2019-10-08 12:07

陸客破壞台大連儂牆 被限制出境

2019-10-08 00:11

看問題／府院定調續命…農委會消極失職 縱容農地工廠

2019-10-08 00:20

獨／潤寅詐貸案 爆偵查卷宗外流

2019-10-08 17:56

「沒人敢抓我！」 囂張五條通大叔遭南警逮捕

2019-10-08 10:21

險遭玷辱她不在乎賠償 要的是讓他反省

2019-10-08 07:41

大貨車山路失控追撞釀1死 廢五金散落一地

2019-10-07 22:30

高醫大兩學生遭休學生持棒攻擊 校方：已輔導該生多時

2019-10-08 15:27

消防特考洩題 警大系主任被訴

2019-10-08 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top