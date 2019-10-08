公德心呢？超商吃完食物瓶罐成垃圾山！網論戰：家庭教育失敗

2019-10-08 20:43 香港01 記者謝茜嘉／報導



樓主表示於台中彰化縣的花壇國小附近光顧便利店，發現休息區一桌子上全都是垃圾。（fb「花壇人俱樂部」圖片） 分享 facebook 自己垃圾自己處理是常識吧？不過台灣就有網民近日發現學校附近的一間便利店，有人於休息區吃東西後，弄得一桌子上都是垃圾，但他們完全沒有想着要扔掉，反而直接離去，令樓主感到匪夷所思。不少網民批評行為毫無公德心，「家庭教育失敗」、「現在的小孩大多數都這樣嘛」。

樓主於facebook群組「花壇人俱樂部」上載相片，表示於台中彰化縣的花壇國小附近光顧便利店，發現休息區一桌子上全都是垃圾，相中可見，有膠袋、喝後的膠樽、紙盒等散在桌子上，沒人來處理非常混亂。

樓主稱平常都是學生光顧這間便利店，估計是他們放學後吃東西，但沒有主動處理留下來的垃圾便離去了。他不禁大呻：「年輕人吃一吃都這樣。」網民亦表示如果真的是學生所為，也是父母身教的失敗，「太過份了吧」、「家庭教育也太失敗了」、「有怎樣的父母就有怎樣的孩子」、「迫着店員善後，有沒有同理心」。

他們亦指是無論大人或是小朋友，亦應要切身考慮下一手使用桌子的感受，「如果我是使用者，也覺得很難過啊」。部份網民更直言曾目擊小學生只一次懶理垃圾而直接離開，認為當家長亦有責任提醒及教導何為公德心，「父母身教很重要」。

不過亦有網民表示不能認定必是學生不負責任，「其實其他便利店也見不少」、「不用一竿子打翻，不是只有年輕人會這樣」。

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