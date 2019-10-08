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待業期先當外送員賺錢殺時間？當心這點賠光積蓄

2019-10-08 13:44聯合新聞網 綜合報導

當外送員上班時間較彈性，收入也能依自己努力看到變化，但會是待業中的好選擇嗎？有網友在PTT詢問大家，若是在待業期間找一份外送員的工作來做，除了打發時間更能賺進鈔票，外送過程中「還能打聽工作情報」。文章引來網友回應，直說真實情況並不如原po說的那麼簡單。

網友提醒若要從事外送工作，最好要保超額險。圖為外送示意圖。 本報資料照
網友提醒若要從事外送工作，最好要保超額險。圖為外送示意圖。 本報資料照
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有人在PTT上發問，當外送員是不是待業期間外快的好幫手？原po表示，找工作的空窗期間，很大部分的焦慮來源就是沒事做以及沒收入。如果此時選擇兼差做時下正夯的外送員，似乎就能解決閒到發慌的困擾，還能打聽工作情報。暫時從事外送工作在他眼裡看來是一舉數得，利大於弊。

有部分網友回應當然可以，認為只要花時間和體力就能有不差的收入，相當適合沒特殊專長的人。「外送感覺是比較自由的，前提不是要去拼那種十萬的話」、「比打工cp值高，至少不會被凹時數」。也有人聽過周遭的朋友跟原po抱著一樣的心態，但後來習慣了外送的舒適圈，「結果一做就好幾年」。

雖然上班時間彈性勝過不少工作，但還是有人想點醒原po，萬一遇到車禍，「被以刑逼民索賠十萬元」，就知道該找正常的兼職了。由於外送員普遍是靠著機車穿梭在車陣之中，網友回應原po若只是過渡期可以，除了注意騎車更要記得保超額險，免得沒賺到錢卻還落得車禍賠光積蓄的慘況。

美食外送保險打工車禍

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