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30歲弟將洗車用抹布海綿丟洗衣機 哥怒斥：腦子進水嗎

2019-10-07 19:21聯合新聞網 綜合報導

一名男網友發現自己已經30歲的弟弟竟然將專門用來擦車子的抹布和打蠟海綿直接丟進洗...
一名男網友發現自己已經30歲的弟弟竟然將專門用來擦車子的抹布和打蠟海綿直接丟進洗衣機洗，實在讓他相當傻眼。圖／擷自爆怨公社
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洗衣機時常拿來清洗貼身衣物，但有時若不小心沒看清楚，就會將一些非衣物用品一起丟下去洗，這樣不僅會導致衣物越洗越髒，甚至可能損壞。日前就有一名男網友在爆怨公社PO文表示，自己已經30歲的弟弟日前竟然將專門用來擦車子的抹布和打蠟海綿直接丟進洗衣機洗，實在讓他相當傻眼。

原PO在文中提到，弟弟平時都不會幫忙刷廁所、洗衣服和整理家裡，但即使如此原PO認為弟弟不要搞破壞就好，但近日當他要洗衣服時竟然看到弟弟偷偷把擦車子的抹布和打蠟海綿丟進去跟全家人的衣物洗，讓他氣得直呼「是腦子進水嗎？」還詢問廣大網友，若是家裡有這種人，該如何處理？

PO文一出後，網友瘋狂留言並開玩笑說「弟弟應該是生病了，快帶他去看醫生，這病不輕」、「根本腦袋進水」、「基本生活常識都不懂嗎」。許多網友也建議原PO「要跟他好好說，也許是因為平時沒有要他分攤家務，所以才會知道不能一起洗」。「把所有衣服，包括內褲，以後也跟他的車抹布跟海綿一起洗吧」、「拿他的牙刷刷馬桶」、「拿他的衣服來擦地板呀」。

甚至還有專業的網友表示「這樣真的會很油喔！抹布乾淨反而衣服髒了」、「這樣穿皮膚會超癢，希望弟弟不要再把這些東西丟進去了」、「洗衣槽用除油靈洗一下真的很有效」。

爆怨公社

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