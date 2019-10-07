她沒吃飯拿包裹 管理員酸：年輕人都睡到那麼晚

2019-10-07 17:19 聯合新聞網 綜合報導



日前一名媽媽在中午時間去管理室領包裹，由於打擾到管理員吃飯，沒想到竟被對方酸言酸語。示意圖／ingimage 分享 facebook

日前一位媽媽到大樓管理室領包裹時，剛好碰上管理員吃飯時間，沒想到她因為打擾到對方吃飯，竟被回應「我才剛要準備吃飯，妳就要領包裹」，甚至還被酸「年輕人就是這樣，都睡到那麼晚」，當場讓這位媽媽理智線瞬間斷裂，急忙向管理員解釋，並憤怒直呼「是當媽特別易怒嗎？」

這位媽媽在爆怨公社中PO文提到，日前早上下去管理室領包裹時，剛好遇到管理員阿伯跟住戶邊聊天邊吃午餐，隨後她就不好意思的向管理員表示她要領包裹，不料對方卻回應「我才剛要準備吃飯，妳就要領包裹」，她也感到羞愧的說「我也是從早餐到現在都還沒吃」，但管理員不但沒有同情她反而還回酸「年輕人就是這樣子，都睡到那麼晚，都中午了才起床當然沒早餐吃」，聽到這句話後原PO感到相當惱怒，並氣得向對方解釋「大的要上課，小的要喝奶，不起來難道要讓她們哭嗎？」雙方氣氛瞬間降到冰點。

之後管理員才從座位上緩緩起身拿包裹要原PO簽收，為了緩解尷尬氣氛還和原PO閒聊「孩子多大啦？之前才看你大肚子，好快現在都過幾個月了」，還關心原PO的小孩會不會吵架等等，讓她當場傻眼。

事後原PO在文中坦言，當時的確覺得打擾到管理員吃飯聊天相當不好意思，但是她也認為當時明明就是對方的上班時間，本來就應該要負責幫住戶簽收包裹，甚至平時看到他上班時間聊天、看手機追劇也都沒有吵過他，若是看到對方笑笑的也會點頭打招呼。讓她氣得說「怎麼你的時間都很珍貴，我的時間都該被浪費？」並懷疑自己是不是當媽媽都特別易怒「媽媽也時常忙到沒時間吃飯啊！」

PO文一出後立刻引來網友瘋狂留言，不少有相同經驗的網友都紛紛表示「很多社區管理員都這樣，混水摸魚等領錢」、「我們的更扯，開冷氣、翹二郎腿、喝咖啡追劇，然後看到打瞌睡就抽煙吃檳榔」、「我們社區也是這樣，管理員都時常混水摸魚」。但也有網友持不同看法認為管理員只是在開玩笑，「或許管理員只是開玩笑，說話比較白目而已」、「很多管理員真的很不會聊天，常常說出傷人的話，但真的不用放心上」。