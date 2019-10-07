Uber Eats折70元券網喊好用 他連用4單被鎖帳號

2019-10-07 10:24 聯合新聞網 綜合報導



美食外送服務平台快速崛起，foodpanda跟Uber Eats在街頭隨處可見。記者林澔一／攝影 分享 facebook

外送懶人經濟夯，各家平台透過優惠券吸引消費者。近日有網友在《批踢踢實業坊》上分享訂餐慘痛經驗，他表示收到Uber Eats不限金額可折70元共7張，他連續下四張單後，帳號遭官方鎖住，其他網友看完貼文也直呼「我也被鎖帳號」。

近日有網友在《批踢踢實業坊》上，大方公開優惠序號，只要在到期日以前下單，就有「任何訂單均可享70元折扣優惠」的優惠券共7張，其他網友看見序號，紛紛輸入後立刻下單使用。但是，看似好用的優惠券卻傳出廠商沒誠意的流言。

許多網友表示，自己連續下兩張單以上就被鎖帳號，訂好的餐點也被取消訂單，「一天訂了四次帳號就被鎖了」、「我就是同一天訂五次就被鎖」、「它那個系統可能會鎖定一天內使用優惠太頻繁的，保險起見就是別一天內狂用優惠」。

針對被鎖帳號，達人解釋，「不是優惠連續用太多會被鎖，是信用卡連刷太多會被鎖帳號，這是避免被盜刷」，提醒網友下單次數不要太頻繁。不過，在昨（6）日下午，網友在《批批踢實業坊》上哀嚎「官方刪掉優惠券了！」

一連串優惠券事件讓網友心情像坐了雲霄飛車，有人為優惠券被收回感到憤怒，怒批「不敢給人用就不要發券啊，發了又收回去」、「不只會刪優惠券，粉專還會刪留言，那我們是不是要刪app」；也有人認為「反正我們（消費者）也沒有損失什麼」，引發網友正反面論戰。