媽帶身障兒檢查遇2魔人 阿伯白目「小孩好可憐」

2019-10-05 15:35 聯合新聞網 綜合報導



照顧重大傷病兒童是一大考驗，若再遇到旁人閒言閒語，恐會更雪上加霜。一名網友日前帶著有重度身障的兒子至醫院門診檢查，候診時遇到正義魔人，有人要求她扶起兒子向後仰的脖子，還有人質疑她「懷孕時沒檢查？這樣以後小孩很可憐」，這些人都是自以為關心，卻讓她非常不開心，她也說，「我兒子有很愛他的爸爸媽媽，一點都不可憐」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，她日前帶著重度身障的兒子至醫院檢查，她背著兒子時，被兩名中年男子與女子打量，中年女子開口「你那個小孩是故意讓他頭往後仰這樣的嗎？你不知道這樣脖子會受傷嗎？你怎麼讓他這樣？」她解釋是因為張力問題所致，女子又說「那你怎麼不把他扶起來啦，看了我都覺得恐怖，脖子好不舒服」，她只好白眼回應「他不會不舒服，我看起來像故意給他這樣嗎？」

之後該網友不搭理兩人的「關心」，又走來另一位老伯，他劈頭就說「小孩是不是不會走路，看起來怪怪的，會講話了嗎？有聽懂人話嗎？」、「你大肚子時候沒有檢查嗎？阿長大會好嗎？是什麼原因啊？」最後更直說「哎呦，阿捏以後他很可憐耶」，還自行斷言小孩一定是腦膜炎，不斷責怪她當時為何不去某大醫院檢查等等。

該網友怒罵，「事情不是表面以為看到那樣，既然問人家了，就不能好好聽清楚人家在說什麼嗎？繼續碎嘴我是怎樣.....他們以為自己是在表現關心，但話說出來既然文辭語意不會表達就不能就閉嘴不要講話嗎？」，更強調「我兒子也不可憐，他有爸爸媽媽很愛他，也不斷努力的突破預期的醫學發展」。

其他網友紛紛留言鼓勵，直言「這種人就是欠揍」、「加油！」、「你的寶貝是很幸福的孩子」，也有人鼓勵她「兒子小時候也是張力過高，做了長期的物理治療，現在四年級了，張力已經改善但還是持續在做脊椎矯正中，妳的孩子一定可以健康長大的！」