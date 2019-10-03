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女友暗示生日想要iPhone 11 他直呼：吃土也要買？

2019-10-03 21:06香港01 記者卓柏安／報導

一名男網友表示，女友希望生日時收到iPhone 11當禮物，讓他大呼「吃土也要買...
一名男網友表示，女友希望生日時收到iPhone 11當禮物，讓他大呼「吃土也要買？」 圖／取自蘋果官網
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另一半的生日是重大日子，當然要好好準備。不過台灣一名男子就表示，女友在生日前多次暗示手機舊了，想要最新iPhone 11，但其工資需要用來支付學費及餐費，坦言自己實在負擔不起，故向網民請教應該如何處理，「吃土也要買給她？」

台男在Dcard討論區的帖文上表示，女友下星期生日，之前一直說手機有點舊、想換新iPhone之類的說話。發文前，女友又提他一次，說「下禮拜我生日誒，你應該記得吧」、「我好期待你會送我什麼喔～」、「你應該知道我想要什麼吧」。

他表示之前女友生日都會和她吃大餐，再送她禮物，不過最多都不會超過5000台幣（約1260港元）。可是今次女友想要一部iPhone 11，「稍微查了一下價格實在是有點吃不消」，因為工資要支付學費和餐費，「真的沒有多餘錢可以買那麼貴的東西」。及後台男明確向女友表示，知道她想要什麼，但他真的有心無力。

有見及此，他問一眾網民「大家如果是你會怎麼辦」，應該「吃土也要買給她？跟他講實話？（不過以她的個性我下場一定很慘）還是有什麼其他方法……？」。

網民對此事反應熱烈，有人質疑為何女友不用自己賺的錢買手機。台男就說，因為她平時沒有打工，而且都有學生活動及學業負擔，「應該是沒辦法自己買啦」，所以即使她送給自己的生日禮物價值差很多，都不會覺得有很大問題，「看得出心意就好了」。

台男還沒有告訴女友有關生日禮物的事，但暫時決定在她生日時直接給她5000台幣，資助她換手機，「如果到時候她生氣我應該就會跟她說清楚我的狀況」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

iPhone 11

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