亞洲哪個國家最優？台灣一個特質 日本鄉民極推崇

2019-10-03 16:49 聯合新聞網 綜合報導



台灣的人權意識之高，受日本人肯定。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影 分享 facebook

若問亞洲最好的國家，你敢舉手說台灣嗎？有日本網友在論壇上問「亞洲相對來說最好的國家是哪裡」，回答台灣的人相當多，其中台灣的人權意識更是被大力推崇。

「台灣什麼時候變那麼好了？」有網友發現，聚集廣大日本鄉民的網路論壇「5ch」上，一名網友詢問大家亞洲哪個國家相對來說最不錯？鄉民們的回覆中屢屢看到「台灣」，他因而分享到PTT八卦板討論。

5ch討論區中較常出現的答案包括韓國、新加坡、香港、馬來西亞等，而提到台灣的次數更是數一數二的多。該台灣網友特地精選出幾則留言，顯示台灣在日本人心中評價不低，例如「以前是香港現在是台灣」、「香港和平的話就香港，現在是台灣」、「真心話是台灣」、「台灣跟日本地方城市差不多感覺，應該很好過活」、「去台灣玩還滿開心的，但街道有點小髒」、「唯一選擇就是台灣」。

台灣被提到的優點，除了「生活相對容易」之外，還有一個特質備受推崇，「認真回台灣人權意識很高」、「亞洲人權意識最高的大概就台灣吧」、「人權意識來看就台灣最棒」、「經濟面來看就新加坡，但人權及民主等總合來看是台灣」、「日本、韓國、中國這三個笨蛋人權意識有夠低」。

對於日本鄉民的讚賞，許多台灣網友也跳出來「自我肯定」，「台灣本來就很好啊，一堆人身在福中不知福」、「台灣人啊，懇請你們自信點啦！素養極佳」、「這本來就老早的事實」、「女權最高沒錯」、「台灣真的天堂啊，也有很多洋人想來住」、「綜合各種不同因素，台灣確實比較好」、「台灣再提升一點生活環境的質感就完美了」、「以前很憧憬日本，實際去過各種幻滅，還是台灣最好」。

也有網友理性分析，「每個國家都有自己的問題，有好有壞」、「我相信在台灣問這題，大多數人也會回答日本」。