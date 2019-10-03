街景圖捕捉男女台中戶外活春宮 網友：Google太神

2019-10-03 17:06 聯合新聞網 綜合報導



Google街景車在山區拍到一對男女在戶外親密的舉動。 圖／翻攝自Google Maps 分享 facebook

許多人都喜歡利用Google Maps來尋找地點，而它的搜尋功能強大，讓不出門的人也能瀏覽世界各地景點，不過也因此會讓人意外發現一些「爆點」。有網友在臉書上分享了一張Google街景圖，一對男女在台中郊外上演活春宮，不慎被Google街景車給拍了下來，讓網友笑說「人在做，天在看」。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出一張街景圖，一對男女在荒山野嶺「打野戰」，2人脫個精光站在車旁上演活春宮，或許是以為在郊外鮮少有人車經過，再加上旁邊有帆布遮掩，才會情不自禁大膽地在戶外做出親密舉動。殊不知Google街景車剛好經過，2人模樣和舉動都被清楚拍了下來，這一幕也被原PO搜尋時發現，PO在臉書上。

原PO開玩笑的說「想說用Google來看看會不會看到什麼動物，意外發現奇景！Google Maps是一個偉大的發明啊！現在的Google已經超越老天爺了」。

圖片一出吸引上萬人按讚，網友也熱烈地討論，「全世界都知道了」、「隱密就算了還能遇到Google車」、「旅館錢不能省」、「新款KIA，家裡有台車的可能要多做解釋了」、「那開街景車那個人，就看到現場直播誒」、「哈哈哈…大家現主時（現在）都去台中爬山了」、「你做什麼，Google都知道，可是它不會跟你說」、「谷哥大神真的太神」，還有網友跪求座標和地點，開玩笑的表示要去朝聖。