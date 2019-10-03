店家不堪負荷漲價 客人卻酸：別賺那麼多、漲價就不買

2019-10-03 16:25 聯合新聞網 綜合報導



原物料上漲的情況下，調整油飯價錢，卻被客人說「錢不要賺太多」。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

隨著原物料價錢的上漲，許多店家也都不堪負荷跟著漲價。今（3）日一名女網友發文表示，她在市場賣了25年的小吃，由於物價上漲的原因，讓她的油飯從一斤50元漲到60元，但竟然有顧客說，「錢不要賺那麼多，要漲價那我就不買」，讓原PO委屈詢問，一斤60元真的很貴嗎？

女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她在市場賣了25年的油飯、炒米粉和炒冬粉，由於原物料價錢上漲的情況下，讓她把油飯的價錢從一斤50元，調整成一斤60元，但調整後卻引起許多顧客不滿表示，「錢不要賺那麼多，要漲價那我就不買」、「薪水沒漲就妳的油飯漲價，既然漲10元用料就要再多一倍」。

顧客的不諒解讓原PO委屈表示，已經秉持薄利多銷的想法在經營，但一天到晚還是被客人抱怨，讓她詢問，「油飯一斤60元，真的貴嗎？」，也詢問網友，各個地方油飯的公定價位到底是多少。

文章一貼出引來許多網友安慰原PO表示，「直接漲價不用管，愛買不買隨便他」、「佛系老闆」、「加油！支持妳，都是餐飲業，難為啊！」、「無論賣任何東西哪種價位都會有人嫌貴」，也有許多人提到，一斤60元很便宜了，更說「我看過最便宜的要80元」、「就是有的人沒同理心，做餐飲是很辛苦的」。