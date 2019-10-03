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跟兒子把老婆胸罩當彈弓玩壞 他被罰睡儲藏室直呼不公平

2019-10-03 15:58聯合新聞網 綜合報導

胸罩是女性私密的貼身衣物。 示意圖／ingimage
胸罩是女性私密的貼身衣物。 示意圖／ingimage
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男網友跟兒子把老婆的內衣拿來當玩具玩，結果扯壞，事後被老婆趕到儲藏室去睡。 圖／...
男網友跟兒子把老婆的內衣拿來當玩具玩，結果扯壞，事後被老婆趕到儲藏室去睡。 圖／翻攝自爆怨公社
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一名男網友在家跟兒子玩遊戲，一時興起竟然拿老婆的胸罩來當彈弓射，結果將胸罩玩壞了，事後老婆大發雷霆，將他趕去儲藏室睡，兒子卻沒有受到責備，讓他大呼不公平。男網友上臉書抱怨後引來網友哄堂大笑，紛紛笑他「活該」。

原PO在臉書「爆怨公社」表示昨（2）日跟兒子玩遊戲時，兒子說想要找可以拉更遠的東西來玩，於是他將老婆的胸罩拿出來當「彈弓」拉，沒想到這一拉就扯壞了。原PO說事後老婆發現氣炸了，就將他趕到儲藏室去睡，他哀怨的說「為什麼妳兒子沒事我有事？平常撕壞妳胸罩妳不是很high？」貼文引來網友大笑，許多人還歪樓留言。

有網友開玩笑的說「因為兒子是老婆生的，而你是別人生的，（撕）壞胸罩v.s（玩）壞胸罩差很大好嗎？」、「老婆表示：平常撕壞的是菜市場3件100的，而這次的是1件3000的」、「因為你教壞他兒子」、「別人兒子帶壞自己兒子，當然是別人兒子有事啊」、「我相信，PO完這篇文後你應該連儲藏室都沒得睡了」。

還有人勸原PO「買十件給她就沒事了」、「如果可以弄壞一個賠兩個，你也會沒事的」。不過也有網友批評這種行為太幼稚，「我覺得你蠻不尊重人」、「你是幼稚園小朋友喔？長那麼大了還不懂事」、「有事嗎？這樣玩老婆的東西很幽默？」

爆怨公社

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