搭飛機遇小孩連哭2小時 網友直呼太崩潰

2019-10-03 15:05 聯合新聞網 綜合報導



飛機上遇到小孩連哭3小時，讓網友直呼崩潰。示意圖／ingimage 分享 facebook

搭乘飛機時，如果遇到小孩哭鬧，肯定會讓人受不了。一名網友今（3日）在臉書社團「爆廢公社二館」上傳一段影片，只聽見小孩在一片寂靜當中嚎啕大哭，影片雖然才短短8秒，但引起網友熱烈留言表示，「這樣真的不行」。

原PO在貼文當中表示，小孩哭兩個多小時，從上飛機哭到下飛機，哭聲宛如二重奏、三重奏，更提到，小孩還瘋狂踢前面的位置。貼文一出，讓網友們崩潰直呼，「搭飛機遇到這種真的很煩」、「我也沒辦法接受哭整路的」。

有網友留言表示，「雖說小孩真的不好控制，但是哭個2、3個小時，家長都不會不好意思嗎？」，但也有網友反駁說，出國時遇到這種情況，心情真的會受到影響，但相信他的父母也會覺得不好意思，更有人說，「我也有小孩，真的是不能不體諒」。

但也有網友分享帶小孩搭飛機讓他不哭鬧的方法，一開始要帶孩子出國時超級緊張，怕他在飛機上不受控制，所以買了許多吸引他注意的書，到了出國當天早早叫起床，並在起飛前把書拿給他看，結果在起飛前孩子就睡著了，還一覺睡到目的地，不僅不會影響到他人，也讓媽媽很輕鬆。

也有網友分享，搭飛機時孩子的哭鬧，可能是因為耳壓不舒服，造成不適應，只要轉移他們的注意力就會好些。更提到，之前自己小孩第一次搭飛機時耳壓不舒服，不過遇到好心空姐，送來一瓶牛奶，並說，小朋友吃東西有吞嚥，耳朵會比較舒服，讓網友表示非常感動。