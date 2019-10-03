水電師傅自揪6學徒施工 她批1萬8太貴遭網友打臉

2019-10-03 13:04 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友請了水電業者到家裡施作工程，但對方不是做一天休一天，不然就是多找了幾名學徒來幫忙，最後收費讓女網友覺得很不合理。 圖／翻攝自「爆系知識家」 分享 facebook 雖然專業是無價的，但在聘請人員施作工程時最好還是白紙黑字有個明確的契約比較有保障。一名女網友在臉書PO文表示，找來水電師傅換燈飾、牽線等工程，起先口頭只請1個人，沒想到後面幾天師傅擅自找了好幾名學徒來幫忙，中間還有1天沒來，最後收費時開價1萬8，讓女網友覺得很不合理。

原PO在臉書「爆系知識家」寫道請了水電業者來家裡施作工程，工作項目是換5個房間燈飾、各拉一個傳統燈到車庫跟神明廳、換約5個傳統日光燈、3間廁所日光燈、拉4個插座出來、換水龍頭的頭等等。一開始和對方講好1天工資2500元，而且只要1個人來就好，但接下來幾天對方不是只做4小時，不然就是多找了好幾個學徒來，讓原PO很傻眼。

她說「正常來講做一天就應該要8～17點吧」，但第一天來了1名師傅，卻從下午1點工作到5點，只做了4小時。接下來第二天沒來，第三天也是下午1點到5點，不過變成2個人。到了第四天施工的時間就比較長，從下午5點一直到凌晨12點，一開始來了2個人，後來有多出來4個人，但這4個人卻也沒做什麼工作。最後一天則是從上午11點做到下午5點，人數恢復到1個人。最後施工完畢業者開價工資1萬8，讓原PO覺得很不合理，只好上網詢問網友意見。

有網友也認為不合理，為原PO打抱不平的說「料錢沒賺到，只好騙妳工資」、「故意拖工的吧…被敲了」、「誇張被凹了，惡質」。不過也有人認為沒有先開報價單很吃虧，「一開始沒有講好多少錢做到好，很難喬」、「施作項目跟收費明細最好有合約或是工單報價單，這樣他要請幾個都跟你們沒關係」。

但有更專業的網友分析解釋，「不能這樣算，妳吃虧太大，應該要說做到好幾天、多少錢，價錢可以就做。妳這樣算點工的，工人當然能拖就拖，材料也沒給別人賺，妳那麼會算別人更會算」、「妳怎麼會跟他講到人數問題？我一般叫水電來都直跟問他弄到好多少錢，他要找一百個人來弄一個月也是他家的事」、「發包案件就好了，為了省錢叫點工，被點去了喔。沒給妳一趟2人摸幾周、一個月的，很客氣了」。