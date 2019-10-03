開SKODA加200元汽油 加油站員工不懂裝懂「這韓國車啦」

2019-10-03 13:33 聯合新聞網 綜合報導



一位網友開著自己的歐廠牌車去加油，卻遭加油站員工小瞧，誤認為「韓國車」。圖片來源／ingimage 分享 facebook

日前一位網友開著自己的ŠKODA汽車去加油時，因油箱足夠且有報帳需求，因此只加200元汽油並要求打統編，但隨即加油站員工便自行討論起來，一位男員工向女同事稱「韓國車啦，我知道，在路上常看到！」，並說「韓國車加200塊很正常啊！你剛來，以後會常遇到啦！」，而過程完全把原PO晾在一旁，網友看完後也表示「難怪開ŠKODA會說聰明的就懂」。

原PO於上月30日在臉書社團「爆怨公社」發文，表示自己在回程時去加油站加98汽油200元，但跟加油站員工說完後，對方立刻就跟同事在油箱旁討論起來，女員工詢問男同事該汽車的品牌，男同事立刻就回答「韓國車啦，我知道，在路上常看到！」原本原PO想要回應他們，但員工們仍持續話題。

女員工說「才加200元哦？」，這時男同事又出面回答「對，還要打統編吶！剛剛一台賓士也才加100而已，還都拿零錢給我數！」，原PO這時傻眼地看著自己手上的千元大鈔，並繼續聽著他們的對話。而男同事則是繼續跟女員工分析，並說「電動車不會加98啦！韓國車加200塊很正常啊！你剛來，以後會常遇到啦！」，整個過程原PO都聽在耳裡，並表示員工「分析的太好了」，搞笑說「我還一直天真的以為我買到捷克品牌的車耶！」、「感覺被邊緣了！」

而貼文一出後，許多網友也紛紛回應，「笑死，自以為懂車的加油站員工」、「ŠKODA很好開啊！我今天才知道原來捷克搬到韓國去了⋯⋯工讀生只會把妹好棒棒」、「不懂裝懂是要把妹嗎？」、「難怪Skoda會說聰明的就懂」

ŠKODA是一家總部位於捷克的汽車製造商，成立於1895年，2000年成為德國福斯集團旗下的品牌，2018年在台售出6156輛。