國考男想兼職當外送員 網友急勸：不推薦！

2019-10-02 16:10 聯合新聞網 綜合報導



一名國考生想找兼職，希望一個月至少20K，最近發現外送員很紅，因此他想試試看，希望網上有前輩能給他建議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 外送平台盛行，許多人紛紛轉行投入外送員工作，薪資雖然不少，但相對的也非常辛苦。一名國考生想找兼職，希望一個月至少20K，之前曾找過夜班保全，但由於日夜顛倒使他無法專心讀書，最近發現外送員很紅，因此他想試試看，希望網上有前輩能給他建議。

一名網友在「mobile01」提問，外送員適合國考生兼職嗎？一名網友正在準備國考，雖然經濟壓力不大，但想找個兼職，希望一個月至少有20K，之前曾當過夜班保全，原以為會有大量時間念書，但工作後才發現自己過理想化了。

夜班保全一天上12小時，即使是夜班也不能太混水摸魚，畢竟住戶還沒睡，得等到半夜才能偷偷念書，扣掉巡邏、整理垃圾等等，12小時裡只有大約4小時半可以看書，且日夜顛倒念書效果差，薪水沒扣勞健保一天1166元，以上種種原因，最後決定辭職，最近他發現外送員很紅，時薪也高，不如認真工作4、5小時，剩下時間可以專心念書，也不用分心顧大門、看監視器，生活作息也能正常，於是他想詢問外送員的經驗分享及建議。

許多前輩紛紛阻止原po，有網友認為，跑外送又要讀書，雖然坐在車上，但其實很耗體力，「一個月20k挺累的10k還行，建議還是找個室內、涼一點的兼職工作」、也有人夜班保全及外送，對考公職來講都不合適，「光在外面跑來跑去，根本沒體能好好的靜下來看書」。

不過也有網友認為，主要還是看個人是否能專心唸書，「要看人，人最難纏的敵人是自己，如果你送完的時間能專心讀，會比不專心整天的效果好，可是大多數人自制差」。