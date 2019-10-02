粉紅小卡逼讓座事件 腦麻兒媽媽：該卡心酸大於福利

2019-10-02 16:36 聯合新聞網 綜合報導



一位媽媽發文表示，自己的兒子大寶領有身心障礙的粉紅小卡，但這張卡的背後心酸大於福利。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

日前台北捷運發生一起因為博愛座大打出手事件，一名大媽要求博愛座上的女子起身讓座，並拿出疑似身心障礙證明的「粉紅小卡」，隨後就把女子從座位上強行拉起，爆發肢體衝突，影片一出也引起網友熱議。一名腦麻兒的媽媽今（2）日在網路上道出家屬心聲表示，「每張小粉紅卡背後，心酸大過於福利」。

一名媽媽在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「我家大寶是個27歲的腦麻兒，當然領有大家又愛又恨的小粉紅卡」，並說，兒子不說話時外表的確與常人無異，若穿著長褲更會讓人忽略掉他腳上的支架。

媽媽表示，大寶在25歲之前都是他們親自接送，但因為之前先生脊椎開刀，才驚醒無法陪伴他一輩子，所以訓練他自己搭乘公車。但大寶只有10歲左右的智商，因腦麻而有語言表達上的障礙，所以搭乘大眾運輸工具時若無人主動讓座，他只能一直站著，也曾聽他多次表示於公車上跌倒過。

「這次捷運粉紅小卡事件引起大眾討論博愛座去留問題，甚至有人懷疑這張殘障手冊」，媽媽提到，其實每張粉紅小卡背後，心酸大過於福利，身為家屬的她感謝那些曾在公車上幫助過大寶的人，謝謝大家給予他包容與體諒，讓他能夠融入社會。但也表示，老鼠屎在所難免，但是真正需要幫助的人，遠比這些老鼠屎多更多。

文章一出引起網友們熱烈回應表示，「因為你的文章，讓我往後會更注意身邊需要幫助的人」、「粉紅卡是真的，需要大家多點包容與體諒，讓他們能融入社會」、「你的提醒會讓我們更加注意關心並伸出援手」。也有人表示家中也有領粉紅卡的孩子，更說，若非命運捉弄，誰沒事不想拿白金卡，而要拿這張小粉紅卡呢。