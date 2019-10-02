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教師月薪7萬福利好超好賺？ 網友怒：以年資來說很低

2019-10-02 14:16聯合新聞網 綜合報導

一名網友認為公立學校的老師月薪7萬到8萬，還有子女教育補助及寒暑假相當不公平，引...
一名網友認為公立學校的老師月薪7萬到8萬，還有子女教育補助及寒暑假相當不公平，引起許多網友的討論。圖／ingimage
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許多人努力考上公務員就是為了要個鐵飯碗。一名網友認為公立學校的老師月薪7萬到8萬，還有子女教育補助及寒暑假相當不公平，引起許多網友的討論。

一名網友在「mobile01」發文，他相當疑惑公立學校老師月薪7萬到8萬，為何還有子女教育費補助，認為弱勢家庭才更應該需要教育補助，且加上老師還可以寒暑假，對此，認為相當不公平。

另外，原po發了另一篇文並附上教師薪資待遇網址，老師每個月基本薪資為本奉加上學術研究費，若老師為碩士畢業，月薪為本奉支46960元加上學術研究費30560元，總共是77520元，導師費每月2000元，寒暑假輔導課有輔導費，對此提出疑問「老師窮嗎？」。

沒想到文章一出，引起大批網友的撻伐，有網友指出，民國70、80年時，公務人員是低薪的代名詞，當時學校老師職缺非常嚴重加上當時要考上大學相當不容易，到了80幾年後，「有同學師範學校畢業當了十幾年的國小老師，月薪卻不到我的一半，有時候很感慨環境的變化」。

有網友認為月薪7到8萬其實並不多，「以公務軍警人員的薪資、待遇、福等等，才是現在臺灣標準的行情」、「以對等學歷來說，這起薪還不差，但天花板還真低...」、也有人表示，薪資要達到7到8萬，至少要15年，「不過教師是不窮啦，菜鳥也有4萬多，但常常工時都超過8小時...」。

薪資公務員

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