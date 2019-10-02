外送打趴店面？他嘆店面已沒落 網友：跟現點差很多！

2019-10-02 10:42 聯合新聞網 綜合報導



有網友詢問，網購、電商、外送這三項平台是否已贏過店面，掀起各方網友的熱烈討論。聯合報系資料照／記者張世杰攝影 分享 facebook 外送平台盛行，許多人在家懶得出門吃飯時就會叫外送，有網友在路上看到許多外送人員的車子，不禁疑惑店面是否已沒有存在價值，他認為許多店家不再租大店面了，導致大坪數店面很難租出去，他向網友們詢問，網購、電商、外送這三項平台是否已贏過店面，掀起各方網友的熱烈討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」home-sale版發文，他看著街上滿滿的外送車，「感覺店面已經沒有任何存在價值了」，近日和朋友們聚餐，朋友們也表示很久沒去店面吃飯了，除非是正式聚會才會去店面吃飯，否則在家時就會乾脆叫外送。

原po也認為，由於外送的興起，許多店家也不想再租大店面了，反而會想租一間小店面或是在家建一個中央廚房，同時也感嘆，原本家裡附近一位難求的店面，現在卻變成滿台的娃娃機，認為大坪數、大面積的店面要租出去非常困難，於是他詢問網友，網購、電商及外送是否已贏過店面。

有網友同意原po的想法，認為確實不再需要找地點好又大坪數的店面，「削弱店面的價值，而非店面已經沒有存在價值」、「就不需要找地點好、租金高的店面呀」、「以前店面價值都會說我們這是廣告效益，現在店面真的只剩廣告效益了」、也有人認為外送省了出門的時間非常值得，且還能一次吃到不同家「從2016到現在幾乎天天點，反正比自己煮好吃」。

但大多數網友則認為店面的品質比外送還高，「外送只是方便…店面還是比較吸引人」、「外送的品質和現點現吃差很多耶」、「現在就是要大店面吃裝潢吃氣氛啊」、「跟現點差很多，主要是台灣沒人在顧外送品質這塊」。

有網友認為生存下來的店面更有競爭力，「不論是哪方面，至少把目標客群細分的更明確了，以某種程度來說，店主的資源投放至少不能那麼隨便了」，也有人指出，許多人是因為免運才叫外送，「外送平台現在根本在燒錢而已，台灣沒有外送食物平台的市場，每天叫的都是貪圖它現在免運又沒低消」。