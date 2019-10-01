情侶租屋同住 房東臨時反悔：禱告後決定租給已婚者

2019-10-01 18:55 聯合新聞網 綜合報導



一名網友日前看中一間鄰近捷運站的公寓，原本跟房東談妥準備簽約租屋，怎知房東竟在前一天反悔，原因竟是禱告後覺得不能違反信仰理念，「堅持租給已成家房客」。 示意圖／ingimage 分享 facebook

台灣年輕人要買房很困難，就連要在寸土寸金的大台北地區租屋，也是挑戰重重。有一名在台北打拚數年的男性網友，考量到跟女友交往後感情趨向穩定，甚至萌生結婚的念頭，為了擁有可以炊煮的空間，日前在朋友介紹下，看中一間鄰近捷運站的整層公寓。原本跟房東談妥準備簽約，怎知房東竟在前一天反悔，原因竟是禱告後覺得不能違反信仰理念，「堅持租給已成家房客」。

原PO在PTT發文表示，當初看房後，雖然覺得房東有點小氣，但基於整體環境不錯，還是決定租下來，合租者除了原PO的女友外，還包括PO的一對情侶朋友。他們四人初次與房東見面，好不容易取得共識，怎知當天雙方溝通結束後，房東語帶凝重問了一句「你們有打算結婚嗎？」，原PO和友人回答「我們是有打算啦」。房東接著又說「你們知道沒有打算結婚是不能住一起的嗎？最好是還沒結婚都不要同居比較好，而且看你們年紀也沒多大…」、「你們知道每個人祖先都是有原罪的嗎？若是結合不結婚就會...」。眼見房東說個不停，原PO和友人解釋「我們都是以結婚為前提交往的啦...」。

幾天後，房東再度致電原PO，問說對另一對室友是否熟悉？有沒有一起住？原PO向房東保證不會亂弄屋子，請房東阿姨放心。房東又再次詢問「那你們真的會結婚嗎？」原PO無奈回應「我們會啦...」雖然兩次跟房東交談都有一種奇怪的感覺湧上心頭，但是原PO選擇相信簽約完應該就沒事了。然而，就在簽約的前一天，房東傳了訊息表示，「真對不起，你是好孩子。但我禱告考慮的結果，還是要堅持租給已成家或絕對不會帶男女朋友來的房客」，房東解釋說不能違反自己的信仰理念，要求原PO歸還鑰匙。事已至此，原PO只好去找新房子。文末不忘強調屋子離捷運站近，附近又有夜市和學區，可謂是「佳美之地，鬧中取靜」。

許多網友看完後提出不同見解，有人說「看樣子是遇到恐同還是反多元成家那掛的」、「遇過看到來看房的不少，現場直接加價的房東，你這個真的還好」、「基督教介意婚前性行為吧」。不過，也有網友站在房東立場，表示「人家房子照顧的好，想挑租客不行嗎」、「你去看房可以不喜歡房子或房東然後不租，為什麼房東不可以」、「這只是件沒什麼大不了的事，你在意房東不租，她也有在意的信仰」。