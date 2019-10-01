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老婚紗照折痕破損嚴重…父告別式想放 網友接力完美復原！

2019-10-01 10:03聯合新聞網 綜合報導

網友接力幫忙修復原PO父母的婚紗照，折痕部分完美復原。圖／取自爆廢公社二館
網友接力幫忙修復原PO父母的婚紗照，折痕部分完美復原。圖／取自爆廢公社二館
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該如何修復充滿回憶的舊照片？一名網友在臉書社團貼出一張父母以前的婚紗照，上頭佈滿折痕，並表示想將這張老照片用在父親的告別式上，希望有人能幫忙修復撫平。網友得知後，紛紛接力幫忙修圖，短短不到兩小時，就讓老照片煥然一新。

原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出父母當年的老婚紗照，照片充滿許多皺折還有些微破損，人像的五官也變得相當模糊，可以看出年代久遠。原PO指出，這周就是他父親的告別式，想將這張充滿意義的照片放在紀念影片，「可以幫我們把照片撫平嗎？」

貼文一出，馬上就有許多熱心的網友回覆，並幫忙修圖，沒過多久就完成了臉部局部撫平，且一位接一位，增加了背景調色和裝飾點綴，將照片修得更好、折痕完全撫平，讓夫妻倆當年的儷影重現在螢幕上。

網友看到成果後，紛紛大讚「這張極致」、「好多高手！」、「請收下我的膝蓋」、「眼眶泛紅了..這裡太暖了」、「這好夢幻啊，太強大了」、「高手接高手，美事一樁」，原PO也留言感謝，「這裡的人好棒，感恩你們」。

也有網友建議「去給相片修復師試試看，不知道一般相片修復是不是有更好的方法，PS的話這張解析度太低，部分要用畫筆重構，照片失真度比較大」，並附上去背的圖檔。

有許多網友貢獻出自己修圖的成果。圖／取自爆廢公社二館
有許多網友貢獻出自己修圖的成果。圖／取自爆廢公社二館
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修復婚紗夫妻暖新聞

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