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阿嬤留下來的寶 25年老菜脯是無價的黑金

2019-09-30 16:40聯合新聞網 綜合報導

網友貼文懷念阿嬤醃製的「老菜脯」。圖擷自「爆料公社」
網友貼文懷念阿嬤醃製的「老菜脯」。圖擷自「爆料公社」
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一位網友在「爆廢公社二館」po文表示自己家族務農老一輩的親人多已過世，近日整理倉庫時發現很多排列整齊的小甕罐，粗估至少有百罐，原po問父親甕中是什麼東西，得到的答案是阿嬤醃製的「老菜脯」。馬上有網友回應說「阿嬤將最棒的都留給你們了」，更有網友大喊「黑金，這些現在都值萬了」。

原po文中表示，日前整理倉庫時，看見裡邊整齊堆放滿一甕又一甕，充滿歲月痕跡的瓷罐，整個倉庫看下來，最少也有幾百甕，每甕都超過20年以上了，最長的應該25年以上。問父親甕罐內是何物，他回說是阿嬤醃給大家吃的老菜脯。原po聽說老菜脯可以治咳嗽，於是馬上就開了一甕來瞧瞧，順便夾了一些送給一直有咳嗽毛病的好友夫妻。

原po表示，甕口開封時，瞬間有香味飄出來，陣陣撲鼻而來的是甘而回香的老味道，老一輩醃物的技術真是沒話說，除了佩服還是佩服，po文者覺得老一輩人生活真的很刻苦耐勞，他們就是這麼的樸實而無華。原po的朋友夫妻後來有回文說很香，還說老菜脯很珍貴。

網友在看完po文後紛紛回應說「這是寶唷」、「老一輩真有智慧」，有網友說「這市價驚人」、「黑金～窮人的人參！25年的一斤破萬了」、「老一輩留下了龐大的黑金」，也有網友建議原po「要傳承下去，繼續醃給後代，改天離開後，後代也會懷念的」。原po文末表示「原來分享，然後又遇到懂的人，是這麼快樂的一件事情」，這也是擁有老菜埔的快樂。

網友貼文懷念阿嬤醃製的「老菜脯」。圖擷自「爆料公社」
網友貼文懷念阿嬤醃製的「老菜脯」。圖擷自「爆料公社」
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