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4歲童關車內5分鐘解危 女熱心報警後道歉「讓警消白跑」

2019-09-27 21:10聯合新聞網 綜合報導

把6歲以下兒童單獨留在汽車上是違法行為。示意圖／ingimage
把6歲以下兒童單獨留在汽車上是違法行為。示意圖／ingimage
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兒少法規定，不得讓6歲以下兒童獨處，更何況是把小孩獨自放在沒有發動的車上。有位女網友發文表示，遇到一名小男童被獨自留在車上，並一把鼻涕一把眼淚的說，爸媽不要他了，要原PO救他，嚇得原PO馬上報警。好險5分鐘後男童的父親出現，讓事件平安落幕。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」內發文表示，27日上班時聽到外面休旅車的警報器一直響，於是出去查看，沒想到看到車內有一名年約4、5歲的男童，一把鼻涕一把眼淚的叫原PO救他，並說自己的爸媽不要他了。

原PO表示，他先詢問弟弟，爸爸媽媽在哪裡，只見車內的弟弟一直流汗，又不停大哭的說，「去上班了，他們不要我了」。弟弟不停喊熱，要原PO幫忙開門，讓她緊張的馬上報警。

原PO報完警後仍在外面安撫弟弟的情緒，過了5分鐘後一名男子走過來，原PO在確認他是男童的父親後表示，「你知道不能把小孩單獨留在車上嗎？萬一發生什麼事要怎麼辦？」，他爸爸也愧疚表示，「對不起、對不起，我只是看個醫生而已」，讓這次事件有驚無險平安落幕，但也讓原PO表示，「可以不要這樣嗎？我快嚇死了」。

隨後原PO馬上打110取消報案，但還是來了約莫7、8個警員，讓她在PO文當中表示，「對不起警消人員，讓你們白跑一趟」。文章一出讓許多網友留言表示，「妳沒有錯，報警是對的」、「感謝妳的熱心，還好都沒事」。

也有許多網友留言提到，兒少法規定不得使6歲以下兒童獨處，也有人表示，「單獨放小孩是連5分鐘都不允許的吧」、「不管下車要幹嘛，都不能把小孩單獨放在車上」、「這有法規喔，這位家長已經觸法了」。

兒少法爆廢公社

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