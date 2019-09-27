外送員手狂流血不自覺 為工作拒就醫他嘆命很重要

2019-09-27 19:34 聯合新聞網 綜合報導



有網友叫外送服務，但卻發現外送員受傷，整隻手不斷流血，讓他大嘆太辛苦了。 圖／翻攝自「爆怨公社」 分享 facebook

外送行業競爭激烈，不管颳風下雨或艷陽高照，外送員有接單才有錢賺，但也因此容易發生車禍受傷等意外狀況。有網友上網訂外送，當外送員抵達時整隻手竟然在流血，讓他嚇得趕緊幫對方包紮傷口，而誇張的是這名外送員竟然沒有發現自己受傷，讓這名網友大嘆「賺錢重要沒錯，但命也很重要欸」。

這名網友在臉書「爆怨公社」PO文表示今天（27日）外面下著雨，他叫了外送後當外送員送到門口時，發現對方的整隻手竟然在流血，而且還是瘋狂的流，止不住的那種，嚇得他趕緊請外送員進到屋內並且幫忙包紮清理傷口。原PO好奇的問他難道沒有知覺自己在流血嗎？但對方卻表示完全沒有發現，讓原PO擔心的問他要不要先去醫院急診。

外送員表明還要趕回去工作，所以婉拒就醫建議，還一直不斷的說「不好意思」，原PO只好先幫他貼了一堆OK蹦，並且拿了一大疊擦手紙給他放身上止血。原PO說外送員真的很辛苦，但是賺錢固然重要，命也很重要。

網友看了也認為外送員真的太辛苦了，「炎炎夏日，毛毛細雨，依然外送，辛苦了」、「很盡責的外送員」、「外送員真的很辛苦，騎車趕時間，擔誤時間又怕被罵，為了賺錢必須忍受一切。希望大家從外送員手中接過餐點時，能給他們一個微笑一個鼓勵」、「外送員也是別人家的孩子，真讓人心疼」、「真的用生命在賺錢」、「這種天氣我都不敢叫外送，雖然單對他們很重要，但我覺得生命更重要」、「有一次也是叫外送，結果外送員摔車還是送過來…結果還是叫了救護車把他帶走了」。

還有網友對於原PO的貼心也給予讚賞，「你真善良」、「哇！他的媽媽一定很心疼，謝謝有您」、「感謝你的同理心」、「你是一個好人」、「謝謝原po的好心腸」。