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老外穿義肢下樓等還給小費 外送員：心情無比滿足

2019-09-27 18:19聯合新聞網 綜合報導

外送員需不需要將餐點送抵客戶門口，或者客戶應該親自下樓領取，都引起網友不同意見的...
外送員需不需要將餐點送抵客戶門口，或者客戶應該親自下樓領取，都引起網友不同意見的討論。 圖／聯合報系資料照片
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日前有女網友請外送員將餐點送上樓卻被拒絕，事後在臉書上發文引起網友熱烈討論，而外送員到底是要送到家門口才算盡責，還是訂餐民眾親自下樓來領取比較好，每個人都有不同看法。一名外送員昨天（26日）送餐給一位訂餐的外籍人士時，對方掏了30元小費給他，當看到這名老外右小腿是義肢時，更讓這名外送員覺得獲得很大的鼓勵，心情無比滿足。

一名外送員收到訂餐的老外給的30元小費，感動不已。 圖／翻攝自「靠北UberEa...
一名外送員收到訂餐的老外給的30元小費，感動不已。 圖／翻攝自「靠北UberEats」
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這名外送員在臉書「靠北UberEats」寫道昨天下線前接到最後一單，當他送餐抵達地點時看到一名老外在等候，讓他一時間有點慌亂不知道要說中文還是英文。在大廳交付餐點後，對方掏了30元給原PO，不過因為這不是現金單，所以當下讓他有點錯愕，「下一秒，我意識到這是給我的小費」。

原PO說了聲「Thank you」後，望著老外離開的背影，這才發現他的右小腿是義肢，頓時間讓他覺得這30元雖然只是小錢，但對外送員是很大的鼓勵，「他並沒有因為不良於行，要外送員送上樓，讓我今天下線後心情無比滿足」。

網友們看了也覺得很感動，「希望給我們小費的人都能一生平安」、「別的外送員客人總是不會讓我失望」、「認真工作的男人最帥氣」、「我也想遇到好客人，不用小費，只要有禮貌就好」、「外國人真的比較習慣下樓等餐，這就是成熟文化培養出來的素質」。

還有其他也是外送員的網友分享自己的經驗表示「自己有遇過餐點175，直接給200說不用找了，之後霸氣轉身，連給我謝謝的機會都沒給」、「老外真的都是自己下來拿，上次送鄭和南路，一個老外帶著四個小朋友一直在大樓門口等我，那時候還是下雨的天氣，看了真的很感動」、「之前送去西門町，一上樓開門出電梯一位老外就已經在門口等我了，而且超有禮貌的，他們真的對外送員都很好」。

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