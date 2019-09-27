母頻要錢還討「住在肚裡」房租 她怒：缺錢缺瘋了

2019-09-27 17:12 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友不耐母親時常跟她要錢，甚至還搬出要討「住在肚子裡的房租」的理由來借錢，讓她身心俱疲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

所謂「家家有本難念的經」，每個家庭都有屬於自己的問題，一名女網友在臉書上寫道從小到大是阿公阿嬤帶大的，從沒感受到父母給予的愛和關懷，但當長大後卻不斷地被父母要錢，母親更嗆說「還沒叫妳還住在我肚子的房租」，讓女網友身心俱疲，怒罵「缺錢缺瘋了」。

原PO在臉書「爆怨公社」貼出兩張和母親的對話，內容顯示母親因為腳開刀無法工作，於是跟女兒借錢，但原PO因為給過很多次，加上父親也常跟她借錢，讓她實在沒有多餘的費用能夠再借出。但母親卻不客氣的說「我只有這段時間因腳開刀，甚麼時候跟妳借錢？還沒叫妳還我房租，住在我肚子的房租，長這麼大我才可以拿10000而已耶，還是用借的，不是給我的」，一席話讓原PO暴怒，回嗆「神經病」。

母親還說「沒有我會有現在的妳嗎？上網查看看，如果要告妳的話，妳告不贏我」，讓原PO無奈的說「原來住在媽媽的肚子裡竟然也要房租，而且還可以告，到底我這媽媽是缺錢缺瘋了是不是？」她敘述自己是阿公阿嬤帶大的，需要父母的時候他們都不在，等到高中時開始被要錢，甚至還要她去跟朋友借。

之後原PO開始工作賺錢了，生活費用都自己賺，沒跟家裡拿過一毛錢，但自己卻給了父母好幾次的錢，感覺都快被當成提款機，讓她被要到快喘不過氣來。原PO反駁母親所說只有開刀才跟她要錢，她說沒開刀前就已經在拿錢了，每次都是同情母親才一再的給，但最後都變成理所當然的要錢，讓原PO難過的說寧可自己是在孤兒院長大的。

網友也力挺原PO並安慰她，「別想太多，不願意就不要了，別被親情綁架」、「真的很看不慣這種親情勒索，完全不管小孩有沒有辦法生活，好像理所當然一樣」、「真的有些父母沒有負起養育小孩的責任，卻還想要小孩孝順他們，這到底什麼道理」、「辛苦妳了，沒辦法選擇怎麼的家庭，但至少妳有做到妳該做的。妳沒有欠他們，已經回報完了，這種切不斷的親情，妳受不少苦」、「網路流傳的『此生住過最貴的房子』，看來已經在長輩圈發酵了」。